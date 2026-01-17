Hírlevél
Nyomtalanul eltűnt egy repülőgép, a hatóságok pánikba estek

Megszakadt a kapcsolat egy ATR 400 típusú repülőgéppel Indonéziában, Dél-Szulavézi térségében. A Yogyakartából Makassarba tartó járaton összesen tizenegyen utaztak. A hatóságok több lépcsőben indították el a keresési műveletet, a repülőgép pontos helyzete egyelőre nem ismert.
Eltűnt egy ATR 400 típusú repülőgép, amely az Indonesia Air Transport légitársaság tulajdonában van. A kapcsolat a dél-szulavézi Maros körzet térségében szakadt meg – számolt be róla egy indonéz hírportál.

repülőgép
Eltűnt egy repülőgép, megindult a kutatás
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Eltűnt egy repülőgép Indonéziában – senki sem tudja, hol van

Az indonéz kutató és mentőszolgálat operatív részlegének vezetője, Andi Sultan megerősítette a fedélzeten tartózkodók számát.

„A repülőgépen nyolc fős személyzet és három utas tartózkodik” – közölte Andi Sultan.

A gép Yogyakartából Makassarba tartott. A közlés időpontjában a repülőgép pontos tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.

A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a keresésbe 25 munkatársat vontak be, a művelet több szakaszban zajlik.

 

 

