Nyomtalanul eltűnt egy repülőgép, a hatóságok pánikba estek

Megszakadt a kapcsolat egy ATR 400 típusú repülőgéppel Indonéziában, Dél-Szulavézi térségében. A Yogyakartából Makassarba tartó járaton összesen tizenegyen utaztak. A hatóságok több lépcsőben indították el a keresési műveletet, a repülőgép pontos helyzete egyelőre nem ismert.
Eltűnt egy ATR 400 típusú repülőgép, amely az Indonesia Air Transport légitársaság tulajdonában van. A kapcsolat a dél-szulavézi Maros körzet térségében szakadt meg – számolt be róla egy indonéz hírportál.
Eltűnt egy repülőgép Indonéziában – senki sem tudja, hol van
Az indonéz kutató és mentőszolgálat operatív részlegének vezetője, Andi Sultan megerősítette a fedélzeten tartózkodók számát.
„A repülőgépen nyolc fős személyzet és három utas tartózkodik” – közölte Andi Sultan.
A gép Yogyakartából Makassarba tartott. A közlés időpontjában a repülőgép pontos tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.
A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a keresésbe 25 munkatársat vontak be, a művelet több szakaszban zajlik.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!