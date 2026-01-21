Vérfagyasztó landolás Orlandóban: repülőgép veszítette el a kerekét – videó

Hírlevél
Rendkívüli esemény történt egy amerikai repülőtéren. Egy repülőgép első futóművének egyik kereke leszakadt egy kemény landolás során Orlando fő repülőterén. Az eset vasárnap reggel történt, amikor a United Airlines 2323-as járata megérkezett Floridába egy körülbelül kétórás, Chicagoból induló út végén.
repülőgép balesetOrlandoUnited Airlines

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy videófelvétel, amelyen jól látható a leszállás pillanata. A repülőgép hátsó kerekei értek először a futópályához, majd ezt követte az első futómű. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik első kerék levált, és a kifutópálya melletti füves területre gurult – számol be az Independent

repülőgép - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JANUARY 20: A United Airlines plane takes off from San Francisco International Airport on January 20, 2026 in San Francisco, California. United Airlines reported fourth-quarter 2025 revenue of about $15.4 billion, the highest quarterly top line in company history. The company also reported adjusted full-year earnings of $10.20 a share, up 8% year-over-year, and adjusted net income of $3.5 billion, up 6% from the prior year. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Egy United Airlines repülőgép
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Mechanikai problémát említ a légitársaság

A United Airlines közlése szerint az incidens egy „leszállás közben fellépő mechanikai problémára” vezethető vissza. A légitársaság hangsúlyozta, hogy személyi sérülés nem történt, az utasokat autóbuszokkal szállították a terminálhoz, miközben a személyzet megkezdte a repülőgép eltávolítását a futópályáról.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala, a Federal Aviation Administration (FAA) előzetes tájékoztatása szerint a repülőgép a kemény landolás után mozgásképtelenné vált. A hatóság vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.

A repülőgép balesete miatt rövid időre leállt a forgalom

A baleset miatt az Orlando International Airport területén rövid ideig felfüggesztették a földi forgalmat. A repülőtér üzemeltetője, a Greater Orlando Aviation Authority tájékoztatása szerint kisebb késések alakultak ki, amíg a sérült repülőgépet eltávolították a kifutópályáról.

Nem ez volt az egyetlen hasonló eset

Az incidens néhány héttel azután történt, hogy egy másik súlyos leszállási problémáról is beszámoltak. Január elején egy Boeing 767-es repülőgép, amely a perui nemzeti légitársaság, a LATAM Airlines flottájához tartozott, az atlantai Hartsfield–Jackson repülőtéren landolás közben az összes hátsó kerekét elveszítette. A tíz abroncsból nyolc felrobbant vagy megolvadt.

Az utasok beszámolói szerint a kemény érkezés során kinyíltak a felső poggyásztartók, sőt egy mosdóajtó is kiszakadt a helyéről. A hatóságok mindkét ügyben vizsgálják, hogy műszaki hiba, emberi tényező vagy egyéb körülmény vezetett-e a történtekhez.

