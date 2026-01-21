Vérfagyasztó landolás Orlandóban: repülőgép veszítette el a kerekét – videó

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy videófelvétel, amelyen jól látható a leszállás pillanata. A repülőgép hátsó kerekei értek először a futópályához, majd ezt követte az első futómű. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik első kerék levált, és a kifutópálya melletti füves területre gurult – számol be az Independent.
Mechanikai problémát említ a légitársaság
A United Airlines közlése szerint az incidens egy „leszállás közben fellépő mechanikai problémára” vezethető vissza. A légitársaság hangsúlyozta, hogy személyi sérülés nem történt, az utasokat autóbuszokkal szállították a terminálhoz, miközben a személyzet megkezdte a repülőgép eltávolítását a futópályáról.
Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala, a Federal Aviation Administration (FAA) előzetes tájékoztatása szerint a repülőgép a kemény landolás után mozgásképtelenné vált. A hatóság vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.
A repülőgép balesete miatt rövid időre leállt a forgalom
A baleset miatt az Orlando International Airport területén rövid ideig felfüggesztették a földi forgalmat. A repülőtér üzemeltetője, a Greater Orlando Aviation Authority tájékoztatása szerint kisebb késések alakultak ki, amíg a sérült repülőgépet eltávolították a kifutópályáról.
Nem ez volt az egyetlen hasonló eset
Az incidens néhány héttel azután történt, hogy egy másik súlyos leszállási problémáról is beszámoltak. Január elején egy Boeing 767-es repülőgép, amely a perui nemzeti légitársaság, a LATAM Airlines flottájához tartozott, az atlantai Hartsfield–Jackson repülőtéren landolás közben az összes hátsó kerekét elveszítette. A tíz abroncsból nyolc felrobbant vagy megolvadt.
Az utasok beszámolói szerint a kemény érkezés során kinyíltak a felső poggyásztartók, sőt egy mosdóajtó is kiszakadt a helyéről. A hatóságok mindkét ügyben vizsgálják, hogy műszaki hiba, emberi tényező vagy egyéb körülmény vezetett-e a történtekhez.
