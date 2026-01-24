Sorra törlik a közel-keleti repülőjáratokat a nagy légitársaságok

Az Air France és a KLM légitársaságok repülőjárat-kínálatában jelentős változások léptek életbe a Közel-Keletre irányuló útvonalakon. A két európai légitársaság visszavonásig felfüggesztette bizonyos járatait, reagálva a régió geopolitikai helyzetére – írja a Le Monde.

Felfüggesztette közel-keleti repülőjáratait a KLM és az Air France (illusztráció)– Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Minek köszönhető a közel-keleti repülőjáratok felfüggesztése?

Az Air France ideiglenesen leállította dubaji járatait, miközben a holland KLM nem repül Tel-Avivba, Dubaiba, Dammamba és Rijádba, továbbá kerüli Irak, Irán, Izrael és több öböl menti ország légterét. A francia légitársaság közleménye szerint folyamatosan figyelik a helyzetet, hogy a repülőjáratok a lehető legbiztonságosabb körülmények között közlekedhessenek. A KLM szerint a lépés szükséges az utasok és a személyzet biztonsága érdekében, és a légitársaság kapcsolatban áll a holland hatóságokkal.

A háttérben Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatai állnak, miszerint egy amerikai „armada” tart a Perzsa-öböl felé, miközben Irán tevékenységét szorosan figyelik. Bár a katonai beavatkozás esélye átmenetileg csökkent, a légitársaságok a geopolitikai helyzet miatt továbbra is óvatosak.

