Autó csapódott a terminálba, kitört a pánik a repülőtéren

Péntek este drámai percek zajlottak egy amerikai repülőtéren, amikor egy jármű váratlanul becsapódott az épületbe. A Detroit Metro repülőtér utasai és dolgozói riadtan figyelték, ahogy a hatóságok pillanatok alatt lezárják a területet – írja a New York Post.

Autó csapódott a repülőtér termináljába (illusztráció)– Fotó: Unsplash

Pánik a repülőtéren: autó csapódott a terminálba

A Michigan állambeli Detroit Metro repülőtéren egy fekete szedán hajtott be a McNamara Terminál üvegajtaján péntek este fél nyolc körül.

A közösségi médiában terjedő felvételeken látszik, hogy a jármű a csarnok közepén állt meg, miközben a Delta Airlines dolgozói döbbenten figyelték a történteket.

A sofőr azonnal kiszállt az autóból, felemelt kézzel és zavart viselkedéssel, miközben a biztonsági szolgálat és a rendőrök a törmelékkel borított területre siettek. Szemtanúk szerint az intézkedés rendkívül gyors volt, a Detroit Lions mezét viselő férfit több őr kísérte el, miközben összefüggéstelenül kiabált. A repülőtér üzemeltetője közölte, hogy hat embert láttak el a helyszínen, de súlyos sérülés nem történt.

Egyelőre nem tudni, hogyan tudott a jármű áttörni az üvegajtókon és a bejáratnál elhelyezett fémsorompókon. A sofőr őrizetben van, az autóbaleset körülményeit a helyi repülőtéri rendőrség vizsgálja.

