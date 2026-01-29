Heves lövöldözés és robbanások keltettek pánikot a fővárosi repülőtér közelében

Több szemtanú és videófelvétel is azt mutatta, hogy a légvédelmi rendszerek is működésbe léptek, ismeretlen célpontok ellen, csütörtök hajnalban. A lövöldözés nem sokkal éjfél után kezdődött a Diori Hamani Nemzetközi Repülőtér közelében fekvő városrészben, és a lakók szerint mintegy két órán át tartott – írja a BBC.

A repülőtér közelében több lövést is leadtak.

Fotó: Shutterstock

Titkos szállítmány körüli rejtélyek a repülőtérnél

A repülőtér egy katonai légibázisnak is otthont ad, és körülbelül 10 kilométerre található az elnöki palotától. Nigert Abdourahamane Tiani vezeti, aki egy 2023-as puccs során ragadta magához a hatalmat, megbuktatva az ország megválasztott elnökét.

Az ország – szomszédaihoz, Burkina Fasóhoz és Malihoz hasonlóan –

évek óta dzsihadista csoportok ellen harcol, amelyek számos halálos támadást hajtottak végre a térségben.

Niger jelentős urántermelő ország, és jelenleg egy hatalmas, exportra szánt uránszállítmány vesztegel a repülőtéren. A szállítmány sorsa jogi és diplomáciai viták miatt bizonytalan, miután a katonai vezetés államosította az uránbányákat, és egy tisztviselő szerint azt is vizsgálják, hogy a lövöldözés összefüggésben állhat-e ezzel.

