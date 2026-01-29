Heves lövöldözés és robbanások keltettek pánikot a fővárosi repülőtér közelében

Több szemtanú és videófelvétel is azt mutatta, hogy a légvédelmi rendszerek is működésbe léptek, ismeretlen célpontok ellen, csütörtök hajnalban. A lövöldözés nem sokkal éjfél után kezdődött a Diori Hamani Nemzetközi Repülőtér közelében fekvő városrészben, és a lakók szerint mintegy két órán át tartott – írja a BBC.
Titkos szállítmány körüli rejtélyek a repülőtérnél
A repülőtér egy katonai légibázisnak is otthont ad, és körülbelül 10 kilométerre található az elnöki palotától. Nigert Abdourahamane Tiani vezeti, aki egy 2023-as puccs során ragadta magához a hatalmat, megbuktatva az ország megválasztott elnökét.
Az ország – szomszédaihoz, Burkina Fasóhoz és Malihoz hasonlóan –
évek óta dzsihadista csoportok ellen harcol, amelyek számos halálos támadást hajtottak végre a térségben.
Niger jelentős urántermelő ország, és jelenleg egy hatalmas, exportra szánt uránszállítmány vesztegel a repülőtéren. A szállítmány sorsa jogi és diplomáciai viták miatt bizonytalan, miután a katonai vezetés államosította az uránbányákat, és egy tisztviselő szerint azt is vizsgálják, hogy a lövöldözés összefüggésben állhat-e ezzel.
Lövöldözés a világ egyik legforgalmasabb repülőterén
Decemberben egy 59 éves férfi lövést adott le a világ egyik legforgalmasabb repülőterén. A rendőrség szerint a lövést maga ellen adta le, de egy utas gyors reakciója mindent megváltoztatott.
Lövöldözés miatt állt le a teljes forgalom
A New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér közelében is lövöldözés történt nemrég. Egy szolgálaton kívüli amerikai vámtiszt rántott fegyvert egy kisebb incidens után és többször rálőtt egy sofőrre, miközben utasok is tartózkodtak a helyszínen. A lövöldözés miatt átmenetileg leállt a forgalom.