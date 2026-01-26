Ezt látni kell! Ilyen luxus várja a magyarokat az egyik kedvenc repterükön

Az utazás élménye ma már nemcsak a levegőben töltött időről és a vakációról szól, hanem a repülés előtt a repülőtéren eltöltött tartalmas időről is.

Ilyen a British Airways luxusvárója a dubaji repülőtéren

Fotó: British Airways

A British Airways most ezt a pillanatot próbálja igazi élménnyé varázsolni: a légitársaság legújabb, a jövőt idéző exkluzív várója nem csupán egy ülőhelyet biztosít a beszállás előtt, hanem valóságos luxusélményt nyújt az utasoknak Dubaj repterén, amelyen sok magyar turista is megfordul. Ez nem csupán váró, hanem egy titkos szobával, csúcsgasztronómiával (fine dining) és luxusélményekkel teli élményközpont, amely a hosszú utazások előtti perceket kellemesebbé teszi.

Arab és brit finomságok az étlapon

A Daily Mail beszámolója szerint az európai légitársaság mintegy 540 négyzetméteres várója a modern brit dizájnt ötvözi a Közel-Kelet gazdag építészeti hatásaival, Dubaj vibráló stílusával: boltívek, tükörpanelek és kifinomult mintázatok teremtenek ünnepélyes, mégis barátságos hangulatot.

A cég célja, hogy a megszokottnál jóval magasabb szintű fogyasztói élményt nyújtson a lounge.

A hagyományos arab ételek mellett brit klasszikusok is szerepelnek az étlapon, például a Concorde Wagyu burger vagy a skót füstölt lazac, a koktélválasztékban pedig megtalálhatók a helyi ízek is, mint a Dubai Chocolate Martini, amellyel garantáltan emlékezetes marad az indul.

Az ötcsillagos kiszolgálás intim, nyugodt környezettel párosul

Fotó: British Airways

Csúcsluxus a dubaji repülőtéren

A luxusváró egyik legnagyobb attrakciója a titokzatos „millió dolláros ajtó”. Ez az exkluzív, privát átjáró a Concorde Roomba vezet, amely a repülőtéri luxus legfelső szintjét képviseli.

A belépés kizárólag az első osztályon (First) utazók, valamint a légitársaság legelitebb státuszú törzsutasai (Gold Guest List) számára engedélyezett.

Az érkező vendégeket egy elkülönített, dedikált étterem, a Concorde Dining Room fogadja, ahol az ötcsillagos kiszolgálás az intim, nyugodt környezettel párosul. Persze azt eddig is tudtuk, hogy Dubajban az exkluzív élmények könnyen elérhetők.

Amúgy a Dubaji Nemzetközi Repülőtér jelenleg a világ egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja. Az új Al Maktoum repülőtér a tervek szerint a következő évtized közepére veszi át teljesen a szerepét.