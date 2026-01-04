Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

Több görög repülőtér is teljesen leállt vasárnap, miután technikai probléma keletkezett a légiforgalmi irányításban. A rádiófrekvencia hibája miatt szinte a teljes ország légterében felfüggesztették a repülőgépek indulását és leszállni sem tudnak az érkező járatok – írja a Reuters.

Utasok várakoznak a Thessaloniki repülőtéren Görögországban, miután egy technikai hiba miatt az ország legtöbb repülőtere leállt.

Fotó: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőtéren hatalmas tömeg alakult ki, miután az összes induló járatot törölték, az érkező gépeket pedig a környező országokba irányították át.

A hatóságok még vizsgálják a meghibásodás okát.

