Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vasárnap komoly fennakadások bénították meg a légi közlekedést Görögországban egy technikai meghibásodás miatt. A görög repülőtér-hálózat több pontján is leálltak az induló és érkező járatok, a reptereken hatalmas káosz alakult ki.
Több görög repülőtér is teljesen leállt vasárnap, miután technikai probléma keletkezett a légiforgalmi irányításban. A rádiófrekvencia hibája miatt szinte a teljes ország légterében felfüggesztették a repülőgépek indulását és leszállni sem tudnak az érkező járatok – írja a Reuters. 

Utasok várakoznak a Thessaloniki repülőtéren Görögországban, miután egy technikai hiba miatt az ország legtöbb repülőtere leállt.
Utasok várakoznak a Thessaloniki repülőtéren Görögországban, miután egy technikai hiba miatt az ország legtöbb repülőtere leállt.
Fotó: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőtéren hatalmas tömeg alakult ki, miután az összes induló járatot törölték, az érkező gépeket pedig a környező országokba irányították át. 

A hatóságok még vizsgálják a meghibásodás okát. 

