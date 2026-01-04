Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

Több görög repülőtér is teljesen leállt vasárnap, miután technikai probléma keletkezett a légiforgalmi irányításban. A rádiófrekvencia hibája miatt szinte a teljes ország légterében felfüggesztették a repülőgépek indulását és leszállni sem tudnak az érkező járatok – írja a Reuters.
Az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőtéren hatalmas tömeg alakult ki, miután az összes induló járatot törölték, az érkező gépeket pedig a környező országokba irányították át.
A hatóságok még vizsgálják a meghibásodás okát.
Repülőtéren futkározó vaddisznók okoztak káoszt
Vadállatok okoztak fennakadást a légi közlekedésben Spanyolország északnyugati részén. Vaddisznók jutottak be az A Coruña-i repülőtér kifutópályájára, ami járatok eltérítéséhez, késésekhez és az üzem ideiglenes felfüggesztéséhez vezetett.
Órákig keresték a túlélőket, lezuhant egy repülőgép
Lezuhant egy helikopter Arizona hegyvidékes területén. A magánrepülőn a pilóta és három utasa utazott, a helikopter-balesetben mindannyian életüket vesztették.