Elhunyt a híres Broadway-sztár – egy kisfiút hagyott hátra

Bret Hanna-Shuford férje, Stephen egy Instagram-bejegyzésben tudatta a gyászhírt. Ebben megerősítette, hogy ritka rák következtében elhunyt férjétől, „a világ legcsodálatosabb férjétől és apától” búcsúztak el. A megható sorokból kiderült, hogy a család szíve összetört, de mindent megtesznek azért, hogy a hároméves kisfiuk, Maverick előtt méltó módon őrizzék meg az édesapa emlékét – írja a New York Post.
Ritka rák támadta meg az immunrendszerét
A ritka rák, amellyel Bret Hanna-Shuford küzdött, a T-sejtes limfóma egyik agresszív formája volt, amelyet egy rendkívül ritka immunrendszeri rendellenesség, a HLH is súlyosbított. Ezek a betegségek az immunrendszert támadják meg, és rendkívül gyors lefolyásúak lehetnek.
A színész nyíltan beszélt állapotáról: ősszel arról is beszámolt, hogy napokig eszméletlenül feküdt az intenzív osztályon.
Családi életét több százezren követték
Bret Hanna-Shuford és férje közös Instagram-oldala, a „Broadway Husbands” több mint 255 ezer követővel rendelkezett. Itt osztották meg mindennapjaikat, fiuk, Maverick növekedését, valamint a nehézségek ellenére is szeretettel teli családi pillanataikat.
Színpadon és filmen is maradandót alkotott
A tragikusan fiatalon elhunyt színész olyan világhírű produkciókban szerepelt, mint a Wolf of Wall Street, a Wicked, a Ragtime, a Kis hableány, valamint a Radio City Christmas Spectacular.
Megható üzenettel búcsúzott követőitől
Bret Hanna-Shuford utolsó hónapjaiban is üzent rajongóinak a kórházi ágyáról. Karácsonykor is reménnyel teli sorokat írt, újévet és mielőbbi találkozást kívánva mindenkinek – sajnos erre már nem kerülhetett sor.
A rajongók világszerte gyertyákkal, üzenetekkel és megemlékezésekkel búcsúznak a fiatalon elhunyt édesapától és művésztől.
