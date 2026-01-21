Sikoltozás, pánik – hatalmas botrány környékezte meg a világhírű éttermet

A beszámolók szerint a vendégek arra lettek figyelmesek estefelé, hogy a Ritz étteremben többen idegesen emelgetik a lábukat, miközben a személyzet lázasan kutakodik az asztalok között.

Egér a Ritzben

Fotó: Unsplash

Egér zavarta meg a Ritz vendégeit

Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól látható, ahogy az alighanem hívatlanul érkező egér ott szaladgál a padlón, miközben a tehetetlen személyzet megpróbálja elkapni. A vendégek szerint a jelenet körülbelül egy órán át tartott. A filmet az ikonikus étteremben vették fel, a fehér damaszttal letakart asztalok között.

Ezért az élményért pluszpénzt kellene fizetni. Igazi csemege volt számunkra. Már régóta vártunk rá

– jegyezte meg ironikusan egy vendég.

Mellesleg nem ez az első alkalom mostanában, hogy nem kívánt vendégeket láttak a szállodában. A múlt hónapban a Take Back Power szervezet aktivistái vonultak be a helyszínre, és trágyával teli zsákokat dobtak a karácsonyfa elé. Az „szemérmetlenül gazdagok” elleni tiltakozás során a csoport három tagja „trágyázta” meg a Ritzet.

A Take Back Power, amely egy „új, erőszakmentes polgári ellenállási csoportként” jellemzi magát, azt követeli az Egyesült Királyság kormányától, hogy adóztassa meg a nagyon gazdagokat, és tegye rendbe Nagy-Britanniát.

A Ritz London ismert teadélutánját élő zongoramuzsikával, naponta öt alkalommal kerül megrendezésre, és felnőtteknek minimum 95 (kb. 42 ezer forint), gyermekeknek pedig 73 fontba kerül. A vendégek 18 fajta tea közül választhatnak, és különféle szendvicsekkel, édességekkel, süteményekkel kedveskednek nekik. Az egér fellépése afféle „extra juttatás”.

A Ritz rendkívül komolyan veszi az ilyen jellegű ügyeket, és teljes körű vizsgálatot folytat. Elkötelezettek vagyunk vendégeink és kollégáink biztonságának és kényelmének biztosítása iránt

– tudatta igazi angol hidegvérrel a méregdrága szálló szóvivője.