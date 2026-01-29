Válik Rob Schneider, újra szingli a hollywoodi világsztár

Rob Schneider és felesége, Patricia Schneider 15 év házasság után elválik. A színész felesége Arizonában adta be a válókeresetet, amely szerint kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott, és nincs esély a kibékülésre – írja a Fox News.

Rob Schneider

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A házaspár 2010 januárjában házasodott össze, két gyermekük született.

Rob Schneidernek ez volt a második házassága, első feleségétől, Helena Schneidertől 2005-ben vált el.

A válás híre megdöbbentette a rajongókat, nemrég a világsztár ugyanis még nyilvánosan dicsérte feleségét, és a világ legcsodálatosabb nőjének nevezte.

A házaspár egyelőre nem nyilatkozott arról, miért döntöttek a válás mellett.

Elhunyt Rob Schneider édesanyja

Csupán néhány éve tragikus veszteség érte a hollywoodi színészt. Rob Schneider édesanyja, Pilar Monroe Schneider 91 évesen hunyt el 2021-ben. Az asszony a színész pár filmjében, a Tök alsó-ban, a Tök állat-ban, a Tökös csaj-ban és a Kegyenc fegyenc-ben is megjelent kisebb szerepekben, valamint közreműködött Betty White átverős műsorában, a Nyugdíjas bajkeverők-ben is.