Válik Rob Schneider, újra szingli a hollywoodi világsztár

15 év után ismét egyedülálló lesz a híres hollywoodi sztár. Rob Schneider és felesége 15 év után döntött a válás mellett, házasságukból két gyermek született.
színész

Rob Schneider és felesége, Patricia Schneider 15 év házasság után elválik. A színész felesége Arizonában adta be a válókeresetet, amely szerint kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott, és nincs esély a kibékülésre – írja a Fox News

Rob Schneider amerikai színész
Rob Schneider
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A házaspár 2010 januárjában házasodott össze, két gyermekük született. 

Rob Schneidernek ez volt a második házassága, első feleségétől, Helena Schneidertől 2005-ben vált el. 

A válás híre megdöbbentette a rajongókat, nemrég a világsztár ugyanis még nyilvánosan dicsérte feleségét, és a világ legcsodálatosabb nőjének nevezte. 

A házaspár egyelőre nem nyilatkozott arról, miért döntöttek a válás mellett. 

Elhunyt Rob Schneider édesanyja

Csupán néhány éve tragikus veszteség érte a hollywoodi színészt. Rob Schneider édesanyja, Pilar Monroe Schneider  91 évesen hunyt el 2021-ben. Az asszony a színész pár filmjében, a Tök alsó-ban, a Tök állat-ban, a Tökös csaj-ban és a Kegyenc fegyenc-ben is megjelent kisebb szerepekben, valamint közreműködött Betty White átverős műsorában, a Nyugdíjas bajkeverők-ben is. 

 

