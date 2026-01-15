Hírlevél
Robbanás az autópályán: tartálykocsi borította lángba az utat

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Felrobbant egy tartálykocsi egy közúti balesetben csütörtök reggel Szlovénia keleti részén, a stájerországi régióban, az A1-es autópályán. A robbanás miatt az autópályát lezárták a Slovenske Konjice és a Slovenska Bistrica csomópont között.
A rendőrség közlése szerint a robbanás helyszínén tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy a balesetben érintettek közül bárki megsérült-e.

tűz, robbanás
Robbanás történt az A1-es autópályán Szlovéniában - Illusztráció
Fotó: Pixabay.com

Nem hivatalos információk szerint (amelyeket a Radio Rogla közölt)

a tartálykocsi egy kisteherautóval ütközött, majd kigyulladt és felrobbant.

Térfigyelő kamerák felvételei alapján a jármű a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt. A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.

Robbanás az olasz autópályán

Pár héttel ezelőtt egy olasz autópályán robbant fel egy tartálykocsi, miután az egy kamionnal ütközött.

 

 

