Robbanás az autópályán: tartálykocsi borította lángba az utat

A rendőrség közlése szerint a robbanás helyszínén tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy a balesetben érintettek közül bárki megsérült-e.

Robbanás történt az A1-es autópályán Szlovéniában - Illusztráció

Fotó: Pixabay.com

Nem hivatalos információk szerint (amelyeket a Radio Rogla közölt)

a tartálykocsi egy kisteherautóval ütközött, majd kigyulladt és felrobbant.

Térfigyelő kamerák felvételei alapján a jármű a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt. A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.

Robbanás az olasz autópályán

Pár héttel ezelőtt egy olasz autópályán robbant fel egy tartálykocsi, miután az egy kamionnal ütközött.