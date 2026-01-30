Robbanás rázta meg a fémipari üzemet, legalább négyen megsérültek

Csütörtök este robbanás történt a Langeloth Metallurgical Company fémmegmunkáló üzemében Pennsylvaniában, amely során legalább négyen megsérültek. A helyszínre veszélyes anyagokkal foglalkozó csapatot riasztottak a biztonság érdekében – írja a Fox News.

Robbanás történt egy fémmegmunkáló üzemben – Fotó: CBS Pittsburgh/Youtube/képkivágás

Robbanás a vegyi tartály mellett: baleset a fémmegmunkáló üzemben

A robbanás akkor következett be, amikor az üzem dolgozói a tartálykocsiból álló tartályba próbáltak átönteni egy vegyi anyagot. Smith Township tűzoltóparancsnoka, Brandon Kriznik elmondta, hogy valami elromlott a folyamat során, ami a detonációt okozta.

A robbanás után négy sérült munkást azonnal kórházba szállítottak, állapotukról a hatóságok nem közöltek részleteket.

Az incidens miatt a Washington megyei hatóságok „maradjon bent” figyelmeztetést adtak ki a Langeloth környékre, mivel felmerült a hidrogén-peroxid levegőbe kerülésének lehetősége. A riasztást azonban rövid időn belül visszavonták és a helyzetet biztonságosnak minősítették.

Kriznik hangsúlyozta, hogy a robbanás során semmiféle veszélyes anyag nem került ki, így a környék lakói biztonságban vannak.

Az üzem dolgozói és a mentőcsapat gyors és összehangolt munkájának köszönhetően az eset nem vezetett súlyosabb következményekhez.

