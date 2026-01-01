Robbanás történt egy szórakozóhelyen, halottak is vannak

Hírlevél
A svájci síparadicsomban szilveszter ájszaka tragédia történt. A robbanás egy turisták által kedvelt bárban következett be, a mentési munkálatok még órákkal később is tartottak.
Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak - közölte a svájci rendőrség.

Mentőegységek dolgoznak a robbanás helyszínén a svájci síparadicsomban
Fotó: x / @htnworld

Többen meghaltak egy robbanásban a svájci Crans-Montanában

"Ismeretlen eredetű robbanás történt" - mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek. "Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van" - tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték. 

A svájci rendőrség közlése szerint a robbanás okát továbbra is vizsgálják, és egyelőre nem erősítették meg azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint tűzijáték okozhatta a detonációt. A helyi Rhone FM rádió úgy tudja, hogy a bárban a robbanás idején több mint száz ember tartózkodott.

A hatóságok tájékoztatása szerint a helyszínre számos mentőautó és helikopter érkezett, a sérültek ellátása több órán át tartott. A rendőrség segélyvonalat hozott létre azok számára, akik hozzátartozóikról szeretnének információt kapni - írja a Daily Mail.

