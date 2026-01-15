Elszabadult a pokol, hatalmas robbanás történt Hollandiában

Két robbanás rázta meg a hollandiai Utrecht belvárosát. A detonációk olyan erősek voltak, hogy a közeli parkoló beleremegett, az emberek pánikszerűen menekültek az utcára – írja a Lenta.

Két robbanás rázta meg a hollandiai Utrecht belvárosát (illusztráció)

Fotó: Unsplash

„Nagyon hangos dörrenést hallottunk. A parkoló ide-oda mozgott, erősen megrázkódott. Kirohantunk az utcára, és rengeteg embert láttunk rohangálni. Mindenhol vér volt, az épületek homlokzata megsérült, egy bolt tulajdonosa ott állt, az ablakok betörtek. Reszketek. Szerintem gázrobbanás lehetett, de meg kell várni, mit mondanak a szakértők” – mondta egy szemtanú.

A helyszínre teljes erővel kivonultak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök, valamint két mentőhelikoptert is riasztottak. A hatóságok megerősítették, hogy legalább egy ember megsérült.

A holland hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a robbanásokat.

Robbanás az olasz autópályán

Pár héttel ezelőtt egy olasz autópályán robbant fel egy tartálykocsi, miután az egy kamionnal ütközött.

Robbanások rázták meg az orosz repülőteret

Robbanások történtek Oroszország déli részén, Majkopban, ahol a jelentések szerint támadás érte a közeli katonai repülőteret. A helyi beszámolók szerint a légvédelmi rendszereket kora reggel élesítették.