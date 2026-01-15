Hírlevél
utrecht

Elszabadult a pokol, hatalmas robbanás történt Hollandiában

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Hatalmas robbanások rázták meg Hollandiát. Az épületek megrongálódtak, az emberek pánikszerűen rohantak ki az utcákra. A robbanásban legalább egy ember megsérült.
Két robbanás rázta meg a hollandiai Utrecht belvárosát. A detonációk olyan erősek voltak, hogy a közeli parkoló beleremegett, az emberek pánikszerűen menekültek az utcára – írja a Lenta

„Nagyon hangos dörrenést hallottunk. A parkoló ide-oda mozgott, erősen megrázkódott. Kirohantunk az utcára, és rengeteg embert láttunk rohangálni. Mindenhol vér volt, az épületek homlokzata megsérült, egy bolt tulajdonosa ott állt, az ablakok betörtek. Reszketek. Szerintem gázrobbanás lehetett, de meg kell várni, mit mondanak a szakértők” – mondta egy szemtanú. 

A helyszínre teljes erővel kivonultak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök, valamint két mentőhelikoptert is riasztottak. A hatóságok megerősítették, hogy legalább egy ember megsérült. 

A holland hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a robbanásokat. 

