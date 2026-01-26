Halálos gázrobbanás történt egy lakótelepen, többen megsérültek

Szombat hajnalban tragédia történt egy 17 emeletes New York-i társasházban, ahol gázrobbanás és az azt követő tűz következtében egy ember meghalt, 14-en pedig megsérültek. A lángok gyorsan átterjedtek az épület felső szintjeire, miközben a várost rendkívüli hideg sújtotta - írja az ABC News.

Gázrobbanás rázta meg a bronxi társasházat

Gázrobbanás és tűz rázta meg New Yorkot

A tűzoltókat nem sokkal éjfél után riasztották a bronxi lakóépülethez, ahol a felső emeleteken élők az ablakokból kértek segítséget. A robbanás előtt a tűzoltók gázszagot vizsgáltak a 15. és 16. emeleten, amikor hirtelen bekövetkezett a detonáció. A hatóságok szerint mintegy egy tucat lakás szenvedett komoly szerkezeti károkat, tíz lakásban pedig tűz ütött ki a legfelső szinteken.

A városvezetés közlése szerint az épületben minden közművet elzártak, és mind a 148 lakást kiürítették. A kitelepített lakók számára egy közeli iskolában fogadóközpontot alakítottak ki, ahol az American Red Cross ideiglenes elhelyezést és sürgősségi segítséget biztosít.

A hatóságok vizsgálják a robbanás pontos okát. Az épületben felújítás zajlott, a földgázrendszeren végzett munkákat korábban befejezték és ellenőrizték. A társasház korábban a New York City Housing Authority kezelésében állt, ám 2024 óta magánüzemeltetés alatt van.

