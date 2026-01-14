Robbanás történt a rendőrségen, többen megsérültek

Hírlevél
Szerda reggel erős robbanás történt a lugosi közlekedésrendészet székhelyén. A robbanás következtében két ember megsérült és kórházba került, míg egy harmadik személyt a helyszínen láttak el pánikroham miatt.
robbanás

A robbanás körülbelül 8 óra 15 perckor következett be a rendőrségi intézmény udvarán található egyik melléképületben. Bár tűz nem keletkezett, a detonáció három személyt is érintett – közölte az Agerpres.

A robbanás helyszíne – Fotó: Temes Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
A robbanás helyszíne 
Fotó: Temes Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

A hatóságok szerint az egyik sérült férfi arcán és felső végtagjain égési sérüléseket szenvedett, ezért kórházi ellátásra szorult. Egy másik férfit szintén kórházba vittek, miután pánikrohamot kapott, valamint enyhe égési sérülést szenvedett a jobb kezén. A harmadik érintett személyt a helyszínen látták el.

Az első információk alapján mindhárom sérült az intézmény alkalmazottja.

A helyszínre több egység vonult ki a Bánsági katasztrófavédelmi felügyelőségtől, valamint riasztották a CBRN-szakcsapatot (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris mérések elvégzésére).

A hatóságok vizsgálják a robbanás körülményeit és pontos okát. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

