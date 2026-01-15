Hatalmas robbanás a tengeren, két hajó ütközött – videó

Hatalmas robbanás rázta meg az Északi-tengert a Humber-torkolat közelében az Egyesült Királyság partjainál, amikor egy olajtanker, a Solong, beleütközött a Stena Immaculate konténerszállítóba. A tragédia tavaly március 10-én történt, és a bíróságon bemutatott felvételek szerint mindkét hajó pillanatok alatt lángba borult – írja a Sun.

Hatalmas robbanás rázta meg a Humber-torkolatot az Egyesült Királyság partjainál, miután két hajó összeütközött. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az ütközés következtében a 38 éves Mark Angelo Pernia, aki a Solong orrában dolgozott, életét vesztette.

Az 59 éves orosz hajóskapitányt, Vladimir Motint emberöléssel vádolták meg. Motin volt az egyetlen, aki az ütközés idején szolgálatban volt a hajón.

A felvételeken hatalmas lángnyelvek látszanak, miközben az amerikai legénység kiabál: „Ez nem gyakorlat! Tűz, tűz, tűz, ütközés történt!” A háttérben riasztócsengők szólaltak meg, és a hajó kürtjei is folyamatosan szóltak.

Motin parancsára a legénység mentőcsónakon hagyta el a Solongot, de Perniát nem tudták elérni a gyorsan terjedő lángok miatt.

A bírósági tárgyaláson elhangzott, hogy Motin már 8 órája vezette egyedül a hajót. A kapitány 9 tengeri mérföldről észlelte a radaron a másik hajót. Megpróbálta kézzel kikerülni a közeledő konténerszállítót, de a manőver nem sikerült, és a két hajó összeütközött.

A Solongon 14 fős legénység tartózkodott, míg a Stena Immaculate legénysége 23 főből állt, és a hajón több mint 220 000 hordó magas minőségű repülőgép-üzemanyag volt.

A tárgyaláson Motin ártatlannak vallotta magát emberölés vádjában.

