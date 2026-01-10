Robbie Williams lánya kiborult, nagyon aggódik

Robbie Williams lánya mindössze 13 éves, mégis olyan belső nyomással küzd, amely sok felnőttet is megviselne. A világsztár elárulta, hogy lánya egy csütörtök hajnalon, nem sokkal 2 óra után írt neki kétségbeesett üzenetet a jövőjéről és saját értékéről – írja a DailyMail.

Robbie Williams lánya kétségekkel küzd a hírnév árnyékában – az énekes attól tart, a kritikák és a rosszindulat túl nagy terhet rakhatnak rá. Fotó: MANDEL NGAN / POOL

Robbie Williams lánya és a hírnév árnyoldala – ezért aggódik igazán az énekes

Robbie Williams a BBC Radio 2 Breakfast Show adásában, Scott Mills kérdésére mesélte el lánya üzenetét. Teddy attól fél, hogy ha nem válik énekessé, akkor nem lesz belőle „senki” — ez a gondolat pedig annyira nyomasztotta, hogy az éjszaka közepén is az apjához fordult vele.

Az énekes humorral próbálta oldani a helyzetet, de elismerte: a sorok mögött valódi fájdalom és félelem húzódik meg.

Robbie Williams szerint nem maga a hírnév az igazán veszélyes, hanem az a közeg, amely körülveszi. Elmondta, hogy lánya rendkívül érzékeny, még nála is érzékenyebb, és attól tart, hogy a bántó szavak, a rosszindulat és a kritikák mély nyomot hagyhatnak benne.

Az énekes azt is hangsúlyozta, hogy míg neki fiatalon „ez vagy a polcfeltöltés” volt az egyetlen út, addig Robbie Williams lánya előtt rengeteg más lehetőség is nyitva áll.

Robbie Williams lánya már most a reflektorfényben

A félelmek ellenére Teddy már most komoly sikereket ért el: tavaly Londonban, a Tinsel Town premierjén debütált a vörös szőnyegen. A filmben Rebel Wilson karakterének lányát alakítja, olyan színészek mellett, mint Kiefer Sutherland.

A forgatáson feltűnt Danny Dyer is, Teddy pedig természetesen mozgott a kamerák előtt, miközben szülei, Robbie Williams és Ayda Field büszkén figyelték első filmszerepét.

Tehetség és nyomás – nehéz örökség

Egy bennfentes szerint Robbie Williams lánya már egészen kicsi kora óta színpadra vágyik, és a mostani lehetőségek kizárólag az ő elszántságából születtek. Szülei sokáig igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól, ám Teddy ambíciója végül utat tört magának.

Elszabadult a pokol Robbie Williams budapesti koncertjén – itt a bizonyíték

Robbie Williams tegnap este az MVM Dome színpadán adott fergeteges koncertet Budapesten. A brit popsztár hatalmas energiával és humorral varázsolta el a közönséget.