robot

Sokkoló videó: megzavarodott ételszállító robotot ütött el egy vonat

Váratlan inciden történt Miami egyik vasúti árjárójánál. A robot perceken át mozdulatlanul állt a síneken, mielőtt az érkező vonat elütötte és megsemmisítette az ételkiszállító eszközt.
Egy utasszállító vonat csütörtök este Miamiban elütött és teljesen megsemmisített egy ételszállító robotot, miután az autonóm eszköz a vasúti síneken rekedt. Az esetről készült videó tanúsága szerint a szerkezet hosszabb ideig mozdulatlanul állt az átjáróban, mielőtt a szerelvény belerohant - írja a Fox Business.

robot
Robot került a vasúti sínekre Miamiban (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

Robot a síneken: percekig mozdulatlanul állt az ételkiszállító

A felvételeket egy helyi lakos készítette, aki elmondása szerint a ételkiszállító robot mintegy 15 percig vesztegelt a síneken. A videón jól látható, ahogy a vonat nagy sebességgel érkezik, majd ütközik az eszközzel, amely azonnal darabokra törik.

A robot a Coco Robotics tulajdonában áll, amely többek között az Uber Eats és más kiszállító partnerek számára végez szolgáltatásokat.

A cég tájékoztatása szerint a robot ritka műszaki meghibásodás miatt állt meg a síneken. A Coco Robotics hangsúlyozta, hogy a robotokat gyalogos sebességre korlátozzák, és működésüket valós időben felügyelik. 

A vállalat közlése szerint a vonatbaleset rendkívül ritka esetnek számít, mivel a robotok több ezer kilométert tettek meg eddig komolyabb incidens nélkül Miami területén.

