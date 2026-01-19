Meghalt Roger Allers

„Az a kiváltságom volt, hogy Rogerrel együtt dolgozhattam számos filmben a 80-as évek végén és a 90-es években” – írta Bossert. „És ő kétségkívül az egyik legkedvesebb ember volt, akit csak ismerni és akivel együtt dolgozni lehetett. Roger Allers társszerzője volt a fenomenális sikert aratott Az oroszlánkirály című filmnek, de ez soha nem szállt a fejébe, csodálkozó, nagylelkű és lelkes volt, ami felemelte a körülötte lévőket” – írta a The Guardian.

Roger Allers rendező a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, 2014. szeptember 6-án.

Fotó: JONATHAN LEIBSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Roger Allers, a kreatív látnok



Bob Iger, a Disney vezérigazgatója úgy emlékezett Allersre, mint „egy kreatív látnokra, akinek a Disney-hez való számos hozzájárulása generációkon át élni fog”.

„Munkásságával meghatározó szerepet játszott egy olyan animációs korszak kialakításában, amely ma is inspirálja a közönséget szerte a világon, és mélységesen hálásak vagyunk mindazért, amit a Disney-nek adott. Szívünk az ő családjával, barátaival és munkatársaival van” – írta Iger nyilatkozatában.

Allers 1949-ben New Yorkban született, de Arizonában nőtt fel. Ötéves korában, miután megnézte a Disney Pán Péter című filmjét, rajongója lett az animációs filmeknek. A Disney-nél a Tron (1982) című film storyboardcsapatának tagjaként kezdte pályafutását, majd storyboardrajzolóként dolgozott az Oliver és társai (1988), A kis hableány (1989) és A mentők Ausztráliában (1990) című filmeken, mielőtt a Szépség és a szörnyeteg (1991) történetének vezetője lett, és az Aladdin (1992) című filmen dolgozott.

1994-ben Allers és Rob Minkoff közösen rendezte Az oroszlánkirály című filmet, amely 1994 legmagasabb bevételt hozó filmje lett. Az oroszlánkirály mindmáig a valaha volt legsikeresebb kézzel rajzolt animációs film, valamint a legkelendőbb otthoni videófilm, amelyből világszerte több mint 55 millió példány kelt el – írta a portál.