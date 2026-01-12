Róka próbálta ellopni egy horgász hallal teli szánját Oroszországban – videó

Elképesztő dolog történt az oroszországi Asztanában. Egy róka megpróbálta ellopni egy helyi horgász friss zsákmányát - írja a Gazeta.
A róka előszeretettel keresi az ember közelségét
A ragadozó a jégen közelítette meg a férfit és érdeklődést mutatott a zsákmánya iránt. Míg a horgász félrenézett, addig a róka megragadta a hallal teli szánját, és elkezdte húzni az erdő felé.
A róka nem ijedt meg, amikor a férfi megpróbálta elkergetni, tovább húzta a hallal teli szánt.
A helyiek elmondása szerint a rókát korábban is többször látták a környéken, de általában békésen viselkedett.
Azonban megjelent egy macska és konfliktus tört ki a két állat között. Szerencsére vérontásra nem került sor. A vörös ragadozók előszeretettel ólálkodnak a települések környékén és gyakran kerülnek kapcsolatba a lakossággal. Például Zlatoustban egy róka bejutott egy fegyvergyár területére, és ellopta az egyik alkalmazott sütijét, majd gyorsan elmenekült. A városi rókák tehát óvatos, de leleményes népség, akik nem riadnak vissza a kihívásoktól, legyen az hal, sütemény vagy akár egy nadrág. Az Origo korábban arról írt, hogy mi a teendő akkor, ha rókával találkozunk a városban.