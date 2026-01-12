Róka próbálta ellopni egy horgász hallal teli szánját Oroszországban – videó

Elképesztő dolog történt az oroszországi Asztanában. Egy róka megpróbálta ellopni egy helyi horgász friss zsákmányát - írja a Gazeta.

A ravaszdi róka a horgász hallal megpakolt szánjával igyekezett távozni. A kép illusztráció.

Fotó: Unsplash

A róka előszeretettel keresi az ember közelségét

A ragadozó a jégen közelítette meg a férfit és érdeklődést mutatott a zsákmánya iránt. Míg a horgász félrenézett, addig a róka megragadta a hallal teli szánját, és elkezdte húzni az erdő felé.

В Астане лиса попыталась своровать весь улов у рыбаков



В Астане лиса попыталась своровать весь улов у рыбаков

На видосе видно, как лиса вцепилась зубами в веревку и начала пятиться, пытаясь утащить добычу. Рыбак бросился вдогонку за наглой гостьей, но та просто так сдаваться не хотела. В итоге человек все-таки отвоевал свой улов, а…

A róka nem ijedt meg, amikor a férfi megpróbálta elkergetni, tovább húzta a hallal teli szánt.

A helyiek elmondása szerint a rókát korábban is többször látták a környéken, de általában békésen viselkedett.

Azonban megjelent egy macska és konfliktus tört ki a két állat között. Szerencsére vérontásra nem került sor. A vörös ragadozók előszeretettel ólálkodnak a települések környékén és gyakran kerülnek kapcsolatba a lakossággal. Például Zlatoustban egy róka bejutott egy fegyvergyár területére, és ellopta az egyik alkalmazott sütijét, majd gyorsan elmenekült. A városi rókák tehát óvatos, de leleményes népség, akik nem riadnak vissza a kihívásoktól, legyen az hal, sütemény vagy akár egy nadrág. Az Origo korábban arról írt, hogy mi a teendő akkor, ha rókával találkozunk a városban.