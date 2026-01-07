Meghalt a volt amerikai elnök fia

Michael Reagan, Ronald Reagan volt amerikai elnök és Jane Wyman legidősebb fia 80 évesen halt meg. A közlemény szerint Michael Reagan egész életét apja politikai és szellemi örökségének megőrzésére tette fel.
Meghalt Ronald Reagan fia, Michael Reagan – a konzervatív gondolkodó élete és halála
Michael Reagan konzervatív íróként és rádiós műsorvezetőként vált ismertté, és következetesen képviselte azokat az értékeket, amelyek a Reagan-korszakot meghatározták. Munkásságában hangsúlyosan jelent meg az állami szerepvállalás csökkentése és a hidegháború lezárását célzó politika védelme.
A Ronald Reagan fia nemcsak politikai kommentátorként volt aktív, hanem közéleti szereplőként is apja üzeneteinek továbbadását tekintette feladatának. Konzervatív körökben inspiráló figuraként tartották számon.
Michael Reagan születése után néhány órával örökbe fogadták, életének ezt a fejezetét „Twice Adopted” című könyvében dolgozta fel. A mű személyes hangvételben mutatta be családi hátterét és identitáskeresését, amely végigkísérte egész életét.
Rövid színészi próbálkozást követően a média és a jótékonyság irányába fordult, ahol hosszú távon is aktív maradt.
Michael Reagan három éven át vezette a John Douglas French Alzheimer’s Foundation nevű szervezetet, melynek kimondott célja volt a veszélyes betegség kutatása. Az Alzheimer-kór később édesapját, Ronald Reagant is érintette, így a szervezet munkája személyes jelentőséggel bírt számára.
Az alapítvány közleményében „mély veszteségnek” nevezte halálát, kiemelve emberi melegségét és elkötelezettségét. Konzervatív közéleti szereplők hangsúlyozták, hogy Michael Reagan nemcsak megőrizte apja történetét, hanem tovább is adta annak üzenetét a következő generációknak – számolt be a New York Post.
Az elnök, aki a legnehezebb helyzetekből is kivágta magát
2004. június 5-én halt meg Ronald Reagan. Filmsztárból lett az Egyesült Államok 40. elnöke, és „csillagháborúsnak” nevezett fegyverkezési programjával gazdaságilag kifullasztotta Szovjetuniót.