Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Ronald Reagan

Meghalt a volt amerikai elnök fia

Egy korszak egyik ismert örököse távozott. A Ronald Reagan fia, Michael Reagan 80 éves korában hunyt el Los Angeles-i otthonában. Halálhírét a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány erősítette meg.
Michael Reagan, Ronald Reagan volt amerikai elnök és Jane Wyman legidősebb fia 80 évesen halt meg. A közlemény szerint Michael Reagan egész életét apja politikai és szellemi örökségének megőrzésére tette fel.

ronald reagan- HOLLYWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 20: (L-R) Joe Dunster, Ashley Reagan, Michael Reagan, Colleen Reagan, Cameron Reagan and Susana Reagan attend the Los Angeles Premiere of "Reagan" at TCL Chinese Theatre on August 20, 2024 in Hollywood, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ronald Reagan életéről szóló film premierjén a Reagan család tagjai – középen Michael Reagan Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghalt Ronald Reagan fia, Michael Reagan – a konzervatív gondolkodó élete és halála

Michael Reagan konzervatív íróként és rádiós műsorvezetőként vált ismertté, és következetesen képviselte azokat az értékeket, amelyek a Reagan-korszakot meghatározták. Munkásságában hangsúlyosan jelent meg az állami szerepvállalás csökkentése és a hidegháború lezárását célzó politika védelme.

A Ronald Reagan fia nemcsak politikai kommentátorként volt aktív, hanem közéleti szereplőként is apja üzeneteinek továbbadását tekintette feladatának. Konzervatív körökben inspiráló figuraként tartották számon.

Michael Reagan születése után néhány órával örökbe fogadták, életének ezt a fejezetét „Twice Adopted” című könyvében dolgozta fel. A mű személyes hangvételben mutatta be családi hátterét és identitáskeresését, amely végigkísérte egész életét.

Rövid színészi próbálkozást követően a média és a jótékonyság irányába fordult, ahol hosszú távon is aktív maradt.

Michael Reagan három éven át vezette a John Douglas French Alzheimer’s Foundation nevű szervezetet, melynek kimondott célja volt a veszélyes betegség kutatása. Az Alzheimer-kór később édesapját, Ronald Reagant is érintette, így a szervezet munkája személyes jelentőséggel bírt számára.

Ronald Reagan élete és öröksége

Az alapítvány közleményében „mély veszteségnek” nevezte halálát, kiemelve emberi melegségét és elkötelezettségét. Konzervatív közéleti szereplők hangsúlyozták, hogy Michael Reagan nemcsak megőrizte apja történetét, hanem tovább is adta annak üzenetét a következő generációknak – számolt be a New York Post.

Az elnök, aki a legnehezebb helyzetekből is kivágta magát

2004. június 5-én halt meg Ronald Reagan. Filmsztárból lett az Egyesült Államok 40. elnöke, és „csillagháborúsnak” nevezett fegyverkezési programjával gazdaságilag kifullasztotta Szovjetuniót.

 

