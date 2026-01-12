Életveszélyesek lehetnek ezek a rossz szokások

Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált az úgynevezett „bed rotting”, azaz az ágyban punnyadás szokás a közösségi médiában. Lényege, hogy az emberek hosszabb időre, akár órákra vagy napokra is a takaró alatt maradnak az ágy melegében, miközben szinte teljesen elszigetelik magukat a külvilágtól. Elsőre csábítónak tűnhet a hideg, sötét téli napokon, de komoly kockázatot jelenthet az egészségre ez a rossz szokás – írja az Independent.

A túl hosszú ideig tartó punnyadás rossz szokás, ami akár a depressziót is súlyosbíthatja.

Fotó: Unsplash

Az amerikai fiatalok körében különösen elterjedt ez a szokás: a 14–30 éves korosztály majdnem negyede rendszeresen él ezzel a módszerrel. Sok TikTok-videó is népszerűsíti, gyakran úgy, mint a mentális egészség javításának eszközét. Azonban szakértők, köztük az ohiói állami egyetem klinikai pszichológusai, óva intenek: a hosszú távú ágyban punnyadás depresszió, alacsony higiéniai szokások és a felelősségek elkerülésének jele lehet.

A rossz szokás akár a depressziót is súlyosbíthatja

Bár a rövid pihenés és lazítás jótékony hatású, a szokás rendszeressé válása fokozhatja a negatív hangulatot, és súlyosbíthatja a depressziót.

„Az emberek a szokások rabjai. Aggodalomra adhat oko, hogy a tudatosan beiktatott, nem produktív időszakok visszatérő mintává válhatnak” – mondta Meghan Galili, a Cleveland Clinic szakértője.

Az ágyban punnyadásnak azonban vannak előnyei is: segíthet az izmok és ízületek pihenésében, a pótolt alvás erősítheti az immunrendszert, és csökkentheti a stresszt. Fontos viszont, hogy a szokás mértékkel és tudatosan történjen: a szakértők szerint a túl hosszú ágyban maradás felboríthatja az alvás-ébrenlét ciklust, ami szív- és érrendszeri problémákhoz, fáradtsághoz és csökkent koncentrációhoz vezethet.

A szakemberek azt javasolják, hogy az ágyban punnyadás szokását inkább rövid időre, maximum egy órára iktassuk be, közben pedig keljünk fel átmozgatni magunkat, igyunk vizet, olvassunk vagy végezzünk egyéb kreatív tevékenységet. Így a szokás valóban frissítő és egészséges marad, és nem lesz káros hatása.

Egyszerű szokások a demencia kialakulásának csökkentésére

A tudomány ma már egyre határozottabban állítja, hogy az időskori szellemi hanyatlás nem elkerülhetetlen sors. A demencia kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha időben odafigyelünk néhány alapvető életmódbeli tényezőre.