Nyolc rostgazdag zöldség, amely megváltoztatja az életét

A legtöbb felnőtt messze nem fogyaszt elegendő rostot, pedig azok kulcsszerepet játszanak a koleszterinszint, a vércukor és az emésztés szabályozásában. A rostban gazdag zöldségek rendszeres fogyasztása nemcsak a bélrendszert támogatja, hanem segít a teltségérzet fenntartásában és az éhség csökkentésében is. Mutatunk nyolc zöldséget, ami segíteni fog!
egészségeszöldségegészséges táplálkozás

A rostban gazdag zöldségek oldható és oldhatatlan rostokat is tartalmaznak. Az oldható rostok hozzájárulnak a koleszterinszint csökkentéséhez és a vércukorszint stabilizálásához, míg az oldhatatlan rostok támogatják az emésztést és a rendszeres székletürítést. A táplálkozási szakértők szerint már napi néhány adag zöldség is látványos változást hozhat – írj a MarthaStewart.

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Ez a 8 rostban gazdag zöldség kiemelkedően sok rostot tartalmaz

1. Kelkáposzta

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy csésze főtt kelkáposzta közel 5 gramm rostot tartalmaz. A rostban gazdag zöldségek közül kiemelkedik magas A-, C- és K-vitamin-tartalmával, valamint a szem egészségét támogató antioxidánsokkal.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Salátába nyersen, smoothie-ba turmixolva, fokhagymás olívaolajon pirítva vagy ropogós kelkáposztachipsként.

2. Articsóka

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy egész articsóka majdnem 7 gramm rostot biztosít. Főként inulint tartalmaz, amely prebiotikumként táplálja a jótékony bélbaktériumokat.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Párolva, grillezve, citromos mártogatóssal, krémes mártogatósban vagy húsos egytálételekben.

3. Zöldborsó

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Fél csészében körülbelül 4 gramm rost található. A rostban gazdag zöldségek közül jó növényi fehérjeforrás is, emellett C-vitaminban és cinkben gazdag.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Tésztákban, saláták tetején, mentás köretként vagy pürésítve húsok mellé.

4. Leveles kel

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy csésze főtt leveles kel 5 gramm rostot tartalmaz. Segíti a bélműködést és támogatja a szív- és érrendszer egészségét.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Levesekben, ragukban, fokhagymával pirítva vagy tojásos ételekhez keverve.

5. Édesburgonya

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy közepes sült édesburgonya közel 4 gramm rostot ad. Antioxidánsai csökkentik a gyulladást, a béta-karotin pedig támogatja a látást és az immunrendszert.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Sütve fűszerekkel, joghurtos feltéttel, csicseriborsóval vagy salátákban.

6. Brokkoli

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy csésze főtt brokkoli körülbelül 5 gramm rostot tartalmaz. Különösen hasznos a rendszeres emésztés és a koleszterinszint csökkentése szempontjából.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Nyersen mártogatóssal, sütve fűszerekkel, tésztákban vagy levesekben.

7. Mustárlevél

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó: FOODCOLLECTION GESMBH / foodcollection

Egy csésze főtt mustárlevél kb. 3 gramm rostot biztosít. Csípős, borsos íze miatt különleges eleme lehet az étrendnek.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Levesekbe, húsok mellé párolva vagy smoothie-ba keverve.

8. Kelbimbó

Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként
Rostban gazdag zöldségek a mindennapi, egészséges táplálkozás részeként Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy csésze főtt kelbimbó nagyjából 4 gramm rostot tartalmaz. K-vitamin-tartalma miatt a csontok egészségét is támogatja.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Sütve balzsamecettel, salátákba reszelve vagy wokos ételekhez.

Ha ezt a zöldséget eszi, akkor nagy baja már nem lehet

A zöldségek kiemelt szerepet játszanak az egészséges táplálkozásban, mégis tízből csak egy felnőtt fogyaszt belőlük eleget. Egy különleges hibrid zöldség, a brokkolini, mostanra világszerte népszerű lett, hiszen számos vitaminnal és ásványi anyaggal támogatja a szervezetet.

Szakértők szerint ezt az öt „egészséges ételt” jobb elkerülni

A boltok polcai tele vannak „egészségesnek” hirdetett termékekkel: fehérjeszeletek, növényi húshelyettesítők, zsírszegény snackek. Mégis, a táplálkozási szakértők és magánséfek szerint sok olyan élelmiszer, amelyet egészséges étel címkével árulnak, valójában nem támogatja a szervezetet. A magas teljesítményre és hosszú távú egészségre törekvő emberek – köztük élsportolók és hírességek – inkább az egyszerű, feldolgozatlan alapanyagokat részesítik előnyben.

 

