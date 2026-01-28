Most jött: döntés született Ukrajna kapcsán

Az Egyesült Államok külügyminisztere szerint már általános egyetértés van Ukrajna biztonsági garanciáiról. A tervek alapján európai, elsősorban francia katonák jelennének meg a térségben, miközben Washington inkább háttértámogatást nyújtana.
Már megszületett az általános megállapodás Ukrajna biztonsági garanciáiról – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
Megszületett a döntés Ukrajnáról
„Sokat beszélnek mostanában a biztonsági garanciákról, és Ukrajna esetében ebben már van egy általános egyetértés. Ezek a garanciák elsősorban egy kisebb európai katonai kontingens telepítését jelentik, mindenekelőtt francia csapatok részvételével, amelyet később az Egyesült Államok támogatása egészítene ki” – mondta Rubio a Szenátus külügyi bizottsága előtt tartott meghallgatásán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!