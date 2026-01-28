Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor öt szóval alázta porig Magyar Pétert és a Tisza Pártot

Olvasta?

Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

ukrajna

Most jött: döntés született Ukrajna kapcsán

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok külügyminisztere szerint már általános egyetértés van Ukrajna biztonsági garanciáiról. A tervek alapján európai, elsősorban francia katonák jelennének meg a térségben, miközben Washington inkább háttértámogatást nyújtana.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnaegyesült államokmarco rubio

Már megszületett az általános megállapodás Ukrajna biztonsági garanciáiról – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

rubio
Trump és Rubio. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Megszületett a döntés Ukrajnáról

„Sokat beszélnek mostanában a biztonsági garanciákról, és Ukrajna esetében ebben már van egy általános egyetértés. Ezek a garanciák elsősorban egy kisebb európai katonai kontingens telepítését jelentik, mindenekelőtt francia csapatok részvételével, amelyet később az Egyesült Államok támogatása egészítene ki” – mondta Rubio a Szenátus külügyi bizottsága előtt tartott meghallgatásán.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!