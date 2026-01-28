Most jött: döntés született Ukrajna kapcsán

Már megszületett az általános megállapodás Ukrajna biztonsági garanciáiról – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Trump és Rubio. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Megszületett a döntés Ukrajnáról

„Sokat beszélnek mostanában a biztonsági garanciákról, és Ukrajna esetében ebben már van egy általános egyetértés. Ezek a garanciák elsősorban egy kisebb európai katonai kontingens telepítését jelentik, mindenekelőtt francia csapatok részvételével, amelyet később az Egyesült Államok támogatása egészítene ki” – mondta Rubio a Szenátus külügyi bizottsága előtt tartott meghallgatásán.