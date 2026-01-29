Bikini, magassarkú és rúdtánc: így vezeti le a feszültséget az 52 éves sztárügyvédnő

A 52 éves Leisha Bond, aki 1999 óta dolgozik jogászként, nemrég vezető pozícióba került egy neves brit ügyvédi irodánál. Mégis úgy érezte: valami hiányzik az életéből. A megoldás egy egészen szokatlan helyről érkezett. Leisha a bíróságon komoly ügyeket tárgyal, este viszont egy teljesen más világba lép: rúdtáncol, akrobatikus trükköket tanul, és hetente ötször edz, számolta be a történetéről a Daily Star.

Az 52 éves jogász életét teljesen megváltoztatta a rúdtánc – Fotó: LANDO HASS / DPA / illusztráció

Mintha újra 30 lennék. Sosem voltam sportos, engem mindig utoljára választottak a suliban. Most pedig erősebb vagyok, mint valaha

– mondja.

A nő 2025 januárjában próbálta ki először a rúdtáncot. Egyetlen óra elég volt ahhoz, hogy teljesen beleszeressen.

A rúdtánc volt a hiányzó darab az életéből

Leisha egygyermekes anya, évtizedek óta dolgozik a jogi pályán, de az 50. születésnapja után különös érzés kerítette hatalmába:

Azt mondják, az élet 40 után kezdődik. Az én 40-es éveim fantasztikusak voltak. De 50 után? Menopauza, fájdalmak, kiégés. Azt éreztem: ennek nem így kell lennie.

– magyarázta. Amikor 2024 őszén felkérték egy rangos ügyvédi iroda családjogi részlegének vezetésére, a sikere ellenére sem volt boldog.

Valami nem stimmelt. Hiányzott egy darab belőlem. És kiderült, hogy az a darab a rúdtánc.

Megdöbbentő reakciókat is kapott

Bár családja és barátai támogatják, nem mindenki fogadta el könnyen új hobbiját. Egy nő megkérdezte tőle egy partin, hogy szerinte ez illik-e egy ügyvédhez? Leisha azonban nagyon szereti az új hobbiját: „Nem a munkám határoz meg. És még csak az sem, amit szabadidőmben csinálok.”

A nő szerint az intenzív mozgás nemcsak a testét, hanem a lelkét is meggyógyította. Állítása szerint a rúdtánc a 1-es típusú cukorbetegségére is pozitív hatással van, és segített neki visszanyerni az önbizalmát.

Leisha története megosztó, de egyben inspiráló is: egy nő, aki nem hajlandó belesimulni az elvárásokba, és bizonyítja, hogy soha nincs késő új életet kezdeni – még akkor sem, ha az egy rúddal kezdődik.

A top barrister has revealed the unusual way she likes to blow off steam after a long day serving justice – pole dancing.https://t.co/8ET4KpC58t pic.twitter.com/xSXU1sIIIK — Daily Star (@dailystar) January 28, 2026

Taroltak a magyar rúdtáncosok és légtornászok, 72 érmet nyertek a mieink

Prágában 72 érmet – köztük 31 aranyat – szerzett a magyar csapat a múlt hétvégén, Prágában rendezett rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon. A versenyzők közül többen életre szóló élményekről számoltak be, a rúdsportos Molnár Liána például a kishúgával együtt állhatott a dobogó tetején, adtunk róla hírt tavaly nyáron az Origón.