Váratlan balesetről posztolt Sabrina Carpenter! Sokan aggódnak érte

Sabrina Carpenter az Instagramon osztott meg egy megégett fürdőszobai mosdóról készült képet, amelyen egy gyertya is látható volt a pulton. A fotó rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott, mivel egyszerre utalt egy otthoni balesetre, valamint arra az érzelmi lezárásra, amelyet az énekesnő a turnéja és az év vége kapcsán megélt - írja a Daily Mail.

Sabrina Carpenter év végi posztja sok kérdést vetett fel - Fotó: Northfoto / Northfoto

Hogyan történt Sabrina Carpenter fürdőszobájában baleset?

A megosztott képen egy elszenesedett mosdókagyló és egy kis piros gyertya szerepelt, ami arra utal, hogy egy figyelmetlen pillanat balesetet okozott. Az énekesnő nem részletezte az eset körülményeit, de a látvány alapján egy gyorsan kialakuló, kisebb tűzről lehetett szó.

Mi okozhatta a tűzesetet?

A fürdőszobában elhelyezett égő gyertya könnyen felhevülhetett, különösen zárt térben vagy éghető felületek közelében. A baleset jól példázza, milyen gyorsan válhat egy hétköznapi dekoráció veszélyforrássá, még akkor is, ha komolyabb sérülés nem történt.

sabrina accidentally setting her bathroom on fire. like girl be careful omg 😭 pic.twitter.com/D0yNY4y7Qr — Susie (@i_am_susie) December 31, 2025

Az énekesnő az eset bemutatása mellett visszatekintett az elmúlt évre is, amelyet turné, új dalok és intenzív munka jellemzett. Üzenete egyszerre volt személyes és lezáró jellegű, köszönetet mondott a támogatásért, és érzelmileg búcsút vett egy meghatározó időszaktól.

