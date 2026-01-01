Hírlevél
Váratlan balesetről posztolt Sabrina Carpenter! Sokan aggódnak érte

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy ártatlannak tűnő otthoni pillanatból váratlan baleset lett, amely gyorsan bejárta a közösségi médiát. Sabrina Carpenter egyetlen fotóval indította el a találgatásokat, miközben az év lezárásáról és egy különösen intenzív időszakról is üzent követőinek.
Sabrina Carpentertűzbalesetfürdőszoba

Sabrina Carpenter az Instagramon osztott meg egy megégett fürdőszobai mosdóról készült képet, amelyen egy gyertya is látható volt a pulton. A fotó rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott, mivel egyszerre utalt egy otthoni balesetre, valamint arra az érzelmi lezárásra, amelyet az énekesnő a turnéja és az év vége kapcsán megélt - írja a Daily Mail.

Sabrina Carpenter, amerikai énekes, dalszerző, színésznő
Sabrina Carpenter év végi posztja sok kérdést vetett fel - Fotó: Northfoto / Northfoto

Hogyan történt Sabrina Carpenter fürdőszobájában baleset?

A megosztott képen egy elszenesedett mosdókagyló és egy kis piros gyertya szerepelt, ami arra utal, hogy egy figyelmetlen pillanat balesetet okozott. Az énekesnő nem részletezte az eset körülményeit, de a látvány alapján egy gyorsan kialakuló, kisebb tűzről lehetett szó.

Mi okozhatta a tűzesetet?

A fürdőszobában elhelyezett égő gyertya könnyen felhevülhetett, különösen zárt térben vagy éghető felületek közelében. A baleset jól példázza, milyen gyorsan válhat egy hétköznapi dekoráció veszélyforrássá, még akkor is, ha komolyabb sérülés nem történt.

Az énekesnő az eset bemutatása mellett visszatekintett az elmúlt évre is, amelyet turné, új dalok és intenzív munka jellemzett. Üzenete egyszerre volt személyes és lezáró jellegű, köszönetet mondott a támogatásért, és érzelmileg búcsút vett egy meghatározó időszaktól.

Sabrina Carpenter fotója mindenkit megőríjt

Egy fotó kavarta fel az internetet, amelyen az énekesnő szinte teljesen felismerhetetlenül pózol. Sabrina Carpenter a régi képen még visszafogott, elegáns stílusban jelenik meg, mintha egy teljesen más korszakból lépett volna elő.

Élő adásban csinált durva dolgot

Sabrina Carpenter vendég-műsorvezetőként lépett fel a Saturday Night Live-ban, ahol a „Nobody’s Son” című dal közben élő adásban kétszer káromkodott. Az eset azonnal nagy visszhangot váltott ki az interneten, sokan döbbenten figyelték, hogy a műsor nem szólította fel a szűréssel-cenzúrával.

 

