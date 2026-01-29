Ez a tökéletes amerikai sajtos makaróni titkos összetevője

A jól ismert, dobozos mac and cheese elkészítése mindössze tíz percet vesz igénybe, de ha öt percet többet szánunk rá, és kihagyunk egy tucatnyi felesleges alapanyagot, egy igazán különleges ízvilágú sajtos makaróni készülhet el, ami a gyerekeket és a felnőttek szívét is egyaránt elvarázsolja – írja a CNN.

Fotó: Unsplash

A sajtos makaróni elkészítésében a kulcsösszetevő a tészta főzővize.

A klasszikus mac and cheese-t, vagyis a sajtos makarónit sokan túlgondolják, pedig a titoks az egyszerűségben rejlik. A ricotta, a parmezán és egy kis tésztafőzővíz kombinációja gazdag, krémes szószt eredményez. A főzővíz emulgeálja a sajtot, így a keverék nem válik zsírossá vagy vizessé, hanem selymesen krémes marad.

A rövid tészták a legideálisabbak, mert a szósz jól megül a kis résekben.

Krémes, egytálas sajtos makaróni:

Hozzávalók (4-6 főnek):

ízlés szerint só

450 g tészta

450 g ricotta, lecsepegtetve

1 bögre finomra reszelt parmezán + tálaláshoz

Frissen őrölt fekete bors

Egy nagy marék friss bazsalikomlevél

másfél bögre borsó (a kísérletezőknek)

Elkészítés:

Forraljunk fel egy nagy lábas, jól megsózott vizet, majd főzzük benne a tésztát majdnem készre. Egy-két perccel a főzés vége előtt adjuk hozzá a borsót, majd főzzük tovább, míg a tészta kész és a borsó épphogy megfő. Egy csésze főzővizet tegyünk félre, majd szűrjük le a tésztát és a borsót.

A lábast tegyük vissza a tűzhelyre, adjuk hozzá a ricottát és a parmezánt, keverjük össze, majd tegyük bele a tésztát és a borsót, és alaposan forgassuk össze. Alacsony lángon, fokozatosan adjuk hozzá a félretett főzővizet, hogy a szósz kívánt állagú legyen. Ízesítsük sóval és borssal, majd tépkedjük bele a bazsalikomleveleket és keverjük össze.

Tálaljuk azonnal, parmezánnal megszórva.

