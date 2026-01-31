Barátja szólalt meg Schumacher jelenlegi állapotáról

Schumacher neve több mint egy évtizede nemcsak a Forma–1 aranykorát, hanem egy súlyos síbaleset utáni, zárt és küzdelmes élethelyzetet is jelképez. A hétszeres világbajnok 2013-as balesete óta családja mindent megtesz azért, hogy méltóságát és nyugalmát megőrizze, miközben időről időre felröppennek hírek Schumacher felépüléséről és jelenlegi állapotáról - tájékoztat a Dalyi Mail.

Schumacher egykori csapattársai ma is reménykednek a javulásban

Fotó: POOL

Mit lehet tudni Schumacher egészségéről?

A rendelkezésre álló információk szerint Michael Schumacher súlyos agysérülést szenvedett a síbaleset során, amely tartós gondozást igényel. Egykori csapattársa, Riccardo Patrese szerint a pilóta már évek óta képes ülni, felismeri az ismerős arcokat, ugyanakkor mentálisan egy zárt világban él. A család továbbra sem közöl hivatalos orvosi részleteket.

Hogyan él most Michael Schumacher?

Michael Schumacher mindennapjai teljes körű ápolás mellett telnek. Felesége, Corinna, valamint egy szűk, megbízható orvosi és ápolói csapat gondoskodik róla. A beszámolók alapján tolószékben ül, környezetét érzékeli, de kommunikációs képességei erősen korlátozottak, és nincs tudatában korábbi sportkarrierje nagyságának.

Hol ápolják Michael Schumachert?

A Forma–1 legendáját felváltva gondozzák a család mallorcai birtokán, valamint a Genfi-tó partján található svájci rezidencián. Ezeken a helyszíneken minden feltétel adott a folyamatos orvosi ellátáshoz és a nyugodt, elszigetelt környezethez, amelyet a család elengedhetetlennek tart Schumacher állapotának megőrzéséhez.

