Mindenki játszik vele, mégis kevesen tudják ezeket a világ legnépszerűbb szójátékáról

A Scrabble mára a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb szójátéka, de vajon honnan indult hódító útjára? Bár a története korábbra nyúlik vissza, a fordulópont 1955. január 19-én érkezett el: ekkor került először forgalomba az Egyesült Királyságban és Ausztráliában – ezen a napon kezdődött meg a társasjáték nemzetközi hódítása.

A Scrabble a világ egyik legnépszerűbb szójátéka – Fotó: Unsplash

Mi tette különlegessé a Scrabble-t?

A Scrabble-t Alfred Mosher Butts találta fel a nagy gazdasági világválság idején. Három játékfajtát különböztetett meg: lépéses játékokat, számjátékokat és szójátékokat. A betűk gyakoriságát elemezve állapította meg a csempék pontértékét, így a szerencse szerepe csökkent, miközben a stratégia és a tudás előtérbe került. Ez a különleges egyensúly tette a Scrabble-t örökzöld klasszikussá, amely évtizedekkel később is tömegeket vonz – írja a BBC.

Hogyan lett a Scrabble világsiker?

Az áttörést James Brunot hozta 1948-ban, amikor megvásárolta a játék jogait, és megszerezte a Scrabble nevet. Bár kezdetben heti néhány tucat készletet adtak el veszteséggel, 1952-ben a Macy’s áruház árusítani kezdte, és a játék gyorsan meghódította az Egyesült Államokat. A nemzetközi terjesztéssel a Scrabble hamarosan globális jelenséggé vált, versenyeket, különleges kiadásokat és televíziós szerepléseket inspirálva.

Kik játsszák a Scrabble-t ma?

A játék ma is rendkívül népszerű: amatőrök és profi játékosok egyaránt kedvelik. Játszanak vele börtönökben, a brit királyi családban, sőt hírességek, például Barack Obama és Jennifer Aniston is rajongói. A Scrabble a popkultúrában is visszaköszön, filmekben, sorozatokban és irodalmi művekben egyaránt.

Miért különleges a versenyszerű Scrabble?

A profi játékosok nemcsak a szavakat, hanem a mintákat, a memóriát és a stratégiát is figyelembe veszik. A legmagasabb pontszám egyetlen lépésben 392 volt a „caziques” (egy spanyol-amerikai eredetű szó, amely eredetileg bennszülött törzsi vezetőket királyt, fejedelmet jelentett) szóért. A játék folyamatosan fejlődik, új szavak kerülnek a szótárba, és a betűk értékét is rendszeresen újraszámolják, hogy a tudás és a stratégia domináljon.