Mindenki játszik vele, mégis kevesen tudják ezeket a világ legnépszerűbb szójátékáról

A Scrabble mára a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb szójátéka, de vajon honnan indult hódító útjára? Bár a története korábbra nyúlik vissza, a fordulópont 1955. január 19-én érkezett el: ekkor került először forgalomba az Egyesült Királyságban és Ausztráliában – ezen a napon kezdődött meg a társasjáték nemzetközi hódítása.
Mi tette különlegessé a Scrabble-t?
A Scrabble-t Alfred Mosher Butts találta fel a nagy gazdasági világválság idején. Három játékfajtát különböztetett meg: lépéses játékokat, számjátékokat és szójátékokat. A betűk gyakoriságát elemezve állapította meg a csempék pontértékét, így a szerencse szerepe csökkent, miközben a stratégia és a tudás előtérbe került. Ez a különleges egyensúly tette a Scrabble-t örökzöld klasszikussá, amely évtizedekkel később is tömegeket vonz – írja a BBC.
Hogyan lett a Scrabble világsiker?
Az áttörést James Brunot hozta 1948-ban, amikor megvásárolta a játék jogait, és megszerezte a Scrabble nevet. Bár kezdetben heti néhány tucat készletet adtak el veszteséggel, 1952-ben a Macy’s áruház árusítani kezdte, és a játék gyorsan meghódította az Egyesült Államokat. A nemzetközi terjesztéssel a Scrabble hamarosan globális jelenséggé vált, versenyeket, különleges kiadásokat és televíziós szerepléseket inspirálva.
Kik játsszák a Scrabble-t ma?
A játék ma is rendkívül népszerű: amatőrök és profi játékosok egyaránt kedvelik. Játszanak vele börtönökben, a brit királyi családban, sőt hírességek, például Barack Obama és Jennifer Aniston is rajongói. A Scrabble a popkultúrában is visszaköszön, filmekben, sorozatokban és irodalmi művekben egyaránt.
Miért különleges a versenyszerű Scrabble?
A profi játékosok nemcsak a szavakat, hanem a mintákat, a memóriát és a stratégiát is figyelembe veszik. A legmagasabb pontszám egyetlen lépésben 392 volt a „caziques” (egy spanyol-amerikai eredetű szó, amely eredetileg bennszülött törzsi vezetőket királyt, fejedelmet jelentett) szóért. A játék folyamatosan fejlődik, új szavak kerülnek a szótárba, és a betűk értékét is rendszeresen újraszámolják, hogy a tudás és a stratégia domináljon.
Érdekességek a Scrabble-ről
- A Scrabble 1931-ben eredetileg „Criss-Crosswords” néven született meg, ekkor még tábla nélkül, csak a szavak hosszúsága alapján lehetett pontot szerezni.
- A leghosszabb játék rekordját 1984-ben állították fel: 153 órán keresztül tartott.
- A gyártás kezdetben James Brunot nappalijában indult, napi 18 készlettel, majd egy helyi iskolában heti 6 000 játékot állítottak elő.
- A Scrabble gyártási jogai idővel a Hasbro és a Mattel kezébe kerültek.
Így született meg a világ legnépszerűbb játéka
