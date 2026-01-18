Nem fogja elhinni! – Minden gátlását levetkőzte Selena Gomez

Selena Gomez az Instagram Storiesban osztott meg egy laza, filter nélküli szelfit, amelyen mindenféle glam smink nélkül mosolyog a kamerába. A kép újra reflektorfénybe helyezte azt, amit a rajongók régóta hangsúlyoznak: a természetes megjelenés legalább olyan erős hatású, mint a vörös szőnyeges csillogás.

Selena Gomez (A képen természetesen Selena Gomez, közepesen enyhe sminkben) Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Smink nélkül is szexi Selena Gomez

A 33 éves Selena Gomez fotója gyorsan pozitív visszajelzéseket váltott ki. A kommentelők szerint a smink nélküli megjelenés sokkal közelebb hozza a sztárt a közönségéhez, és emberibb oldalát mutatja meg.

Sokan kiemelték: Selena Gomez smink nélkül készült képei bizonyítják, hogy egy híresség akkor is lehet vonzó, ha nem a megszokott, tökéletesre szerkesztett formáját mutatja.

Az énekesnő és színésznő vad üzenetet küldött

Az énekesnőként és színésznőként is ismert híresség korábban is beszélt arról, mennyire fontos számára az önelfogadás. A mostani poszt sokak szerint nem csupán egy szexi kép, hanem tudatos üzenet is: nem kell mindig megfelelni a szépségipar elvárásainak.

A képpel kapcsolatban egy apróbb vita is kialakult az X-nek nevezett Twitteren, miután Selena Gomez volt kedvesének (Justin Bieber, akiről nemrég egy kínos kép is előkerült, amikor nyilvánosan végezte a dolgát...) jelenlegi kedvese (Hailey Bieber szexi fotózása) is kiposztolta a képet.

They are blaming selena when it was hailey who reposted it? be FOR REAL pic.twitter.com/QlGSLVSqxR — ᗰOᕼᗩᗰᗴᗪ (@m00000000000097) January 17, 2026

Selena Gomez szexi képe most éppen attól lett különleges, hogy minden mesterkéltséget nélkülöz.

A rajongók azt is megjegyezték, milyen éles kontrasztban áll ez a fotó a korábbi, teljes sminkes, elegáns megjelenésekkel. A Selena Gomez képek között ez a szelfi éppen egyszerűségével emelkedik ki, és újra megmutatja, miért tartják sokan hiteles sztárnak.

Selena Gomez ismét bebizonyította, hogy a természetesség nem gyengeség, hanem erő. A smink nélküli fotóval nemcsak egy újabb szexi képet adott a rajongóknak, hanem emlékeztetett arra is, hogy a valódi önazonosság mindig vonzó marad – számolt be a felfedezésről a Page Six.