Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos meghívót kapott Donald Trumptól

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

Selena Gomez

Nem fogja elhinni! – Minden gátlását levetkőzte Selena Gomez

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sztárok világában ritka az ennyire őszinte pillanat. Selena Gomez smink nélkül mutatta meg magát egy friss, szexi képen, amely gyorsan felrobbantotta a közösségi médiát. A rajongók szerint a természetesség most mindent vitt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Selena GomezHailey BieberénekesnőJustin Bieber

Selena Gomez az Instagram Storiesban osztott meg egy laza, filter nélküli szelfit, amelyen mindenféle glam smink nélkül mosolyog a kamerába. A kép újra reflektorfénybe helyezte azt, amit a rajongók régóta hangsúlyoznak: a természetes megjelenés legalább olyan erős hatású, mint a vörös szőnyeges csillogás.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Selena Gomez attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Selena Gomez (A képen természetesen Selena Gomez, közepesen enyhe sminkben) Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Smink nélkül is szexi Selena Gomez

A 33 éves Selena Gomez fotója gyorsan pozitív visszajelzéseket váltott ki. A kommentelők szerint a smink nélküli megjelenés sokkal közelebb hozza a sztárt a közönségéhez, és emberibb oldalát mutatja meg.

Sokan kiemelték: Selena Gomez smink nélkül készült képei bizonyítják, hogy egy híresség akkor is lehet vonzó, ha nem a megszokott, tökéletesre szerkesztett formáját mutatja.

Az énekesnő és színésznő vad üzenetet küldött

Az énekesnőként és színésznőként is ismert híresség korábban is beszélt arról, mennyire fontos számára az önelfogadás. A mostani poszt sokak szerint nem csupán egy szexi kép, hanem tudatos üzenet is: nem kell mindig megfelelni a szépségipar elvárásainak.

A képpel kapcsolatban egy apróbb vita is kialakult az X-nek nevezett Twitteren, miután Selena Gomez volt kedvesének (Justin Bieber, akiről nemrég egy kínos kép is előkerült, amikor nyilvánosan végezte a dolgát...) jelenlegi kedvese (Hailey Bieber szexi fotózása) is kiposztolta a képet. 

Selena Gomez szexi képe most éppen attól lett különleges, hogy minden mesterkéltséget nélkülöz.

A rajongók azt is megjegyezték, milyen éles kontrasztban áll ez a fotó a korábbi, teljes sminkes, elegáns megjelenésekkel. A Selena Gomez képek között ez a szelfi éppen egyszerűségével emelkedik ki, és újra megmutatja, miért tartják sokan hiteles sztárnak.

Selena Gomez ismét bebizonyította, hogy a természetesség nem gyengeség, hanem erő. A smink nélküli fotóval nemcsak egy újabb szexi képet adott a rajongóknak, hanem emlékeztetett arra is, hogy a valódi önazonosság mindig vonzó marad – számolt be a felfedezésről a Page Six.

Selena Gomezről készült galériánkat pedig itt tekintheti meg.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!