Történelmi botrány: Shakespeare nem férfi volt?

Az irodalomtörténet egyik legnagyobb rejtélyét vizsgálja Irene Coslet új könyve. A feminista történész szerint Shakespeare műveit valójában egy zsidó, afroamerikai származású nő írta.
William Shakespeare kiléte mindig is izgalmas viták tárgya volt az irodalomtörténészek körében. Egy friss könyv azonban új megvilágításba helyezi a kérdést: Irene Coslet diplomás feminista történész szerint Shakespeare nő volt, és a híres drámákat valójában Emilia Bassano írta – írja a Daily Mail.

Egy új könyv szerint Shakespeare valójában nő volt – Fotó: Unsplash

Lehetett Shakespeare valójában nő?

Coslet The Real Shakespeare című könyvében azzal érvel, hogy a Shakespeare-művek mögött nem a Stratfordból származó férfi, hanem a Tudor-udvar költője, Emilia Bassano állt. Bassano zsidó származású volt, és költőként olyan körökben mozgott, ahol a Shakespeare-művek is születtek. A történész szerint Bassano munkáit egy műveletlen férfi „lopta el”, miközben a korabeli irodalmi világ a fehér férfi zseni képét favorizálta. 

Ha Shakespeare nő lett volna, az ráirányítaná a figyelmet a társadalmi igazságosságra és a nők történelmi szerepére

 – mondta Coslet.

Ki volt Emilia Bassano?

Bassano Henry Carey-nek, Erzsébet királynő főkamarásának szeretője volt, és kapcsolatban állt a Lord Chamberlain’s Men színházi társulattal, amelyet Shakespeare tett híressé. Egyes szakértők szerint ő lehetett a „Sötét Hölgy” inspirációja, akire Shakespeare szonettjei is utalnak. Coslet szerint Bassano sokszínű identitása – zsidó és mór gyökerei, valamint velencei családi kapcsolatai – tették lehetővé, hogy magas szintű tudásra tegyen szert, szemben a szerény hátterű William Shakespeare-rel.

Miért vitatott Shakespeare kiléte?

A történészek régóta kérdőjelezik meg, hogyan válhatott egy kevés formális képzettséggel rendelkező kesztyűkészítő fia a világirodalom egyik legismertebb alakjává. A mostani vita sem új: több amerikai szerző is felvetette már, hogy Shakespeare nő volt, és valójában Bassano írta a műveket. Coslet könyve azonban új lendületet ad a kérdésnek.

