Történelmi botrány: Shakespeare nem férfi volt?

William Shakespeare kiléte mindig is izgalmas viták tárgya volt az irodalomtörténészek körében. Egy friss könyv azonban új megvilágításba helyezi a kérdést: Irene Coslet diplomás feminista történész szerint Shakespeare nő volt, és a híres drámákat valójában Emilia Bassano írta – írja a Daily Mail.

Egy új könyv szerint Shakespeare valójában nő volt – Fotó: Unsplash

Lehetett Shakespeare valójában nő?

Coslet The Real Shakespeare című könyvében azzal érvel, hogy a Shakespeare-művek mögött nem a Stratfordból származó férfi, hanem a Tudor-udvar költője, Emilia Bassano állt. Bassano zsidó származású volt, és költőként olyan körökben mozgott, ahol a Shakespeare-művek is születtek. A történész szerint Bassano munkáit egy műveletlen férfi „lopta el”, miközben a korabeli irodalmi világ a fehér férfi zseni képét favorizálta.

Ha Shakespeare nő lett volna, az ráirányítaná a figyelmet a társadalmi igazságosságra és a nők történelmi szerepére

– mondta Coslet.

Ki volt Emilia Bassano?

Bassano Henry Carey-nek, Erzsébet királynő főkamarásának szeretője volt, és kapcsolatban állt a Lord Chamberlain’s Men színházi társulattal, amelyet Shakespeare tett híressé. Egyes szakértők szerint ő lehetett a „Sötét Hölgy” inspirációja, akire Shakespeare szonettjei is utalnak. Coslet szerint Bassano sokszínű identitása – zsidó és mór gyökerei, valamint velencei családi kapcsolatai – tették lehetővé, hogy magas szintű tudásra tegyen szert, szemben a szerény hátterű William Shakespeare-rel.

Miért vitatott Shakespeare kiléte?

A történészek régóta kérdőjelezik meg, hogyan válhatott egy kevés formális képzettséggel rendelkező kesztyűkészítő fia a világirodalom egyik legismertebb alakjává. A mostani vita sem új: több amerikai szerző is felvetette már, hogy Shakespeare nő volt, és valójában Bassano írta a műveket. Coslet könyve azonban új lendületet ad a kérdésnek.

Elárverezik Shakespeare drámagyűjteményeinek eredeti példányait

Az angol irodalom történetének legfontosabb kiadványaként számon tartott úgynevezett Első fólió William Shakespeare darabjainak 1623-ban megjelent első gyűjteménye, amely a neki tulajdonított harminchat színpadi művet tartalmazza.