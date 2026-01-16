Sharon Stone rendkívül kínos szituációba került, de rutinosan megoldotta

A neten terjedő videón hallható, ahogy a színpadon finoman szólva sem visszafogottan reagál. Felidézte, hogy valaki odament hozzá az est során, és megkérdezte, kicsoda ő, illetve miért ül ott. Sharon Stone ezt nem hagyta szó nélkül, és egy egyértelmű üzenettel tett pontot az ügy végére – számolt be a New York Post.

Sharon Stone

Fotó: ROBIN L MARSHALL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sharon Stone csak ennyit mondott az asztaltársaságnak: B*sszátok meg!

A színésznő az Astra-gála díjkiosztóján beszédében arról is mesélt, hogy pályafutása során sosem hullottak az ölébe a nagy szerepek.

Az „Elemi ösztön” főszerepéért hónapokon át küzdött, mert pontosan tudta, hogy ez az a lehetőség, ami neki való. Szerinte a hírnév mit sem ér tudatosság és felelősségvállalás nélkül.

Sharon Stone egyébként nem különösebben lelkesedik az „Elemi ösztön” készülő rebootjáért, bár a jogokat már megszerezték, és a forgatókönyv is készül. Ő azonban – saját bevallása szerint – már azon a ponton van, hogy nem sok minden tudja meglepni.

Sharon Stone fürdőruhás képe olyan szexi, hogy arra szavak nincsenek!

A 67 éves színésznő ismét megmutatta, hogy az idő múlása nem állítja meg a szépséget. Sharon Stone az öregedésről és a test elfogadásáról is őszintén beszélt.

Súlyos betegséggel küzdött

Sharon Stone néhány félresikerült film és egy egészségügyi probléma után hirtelen tűnt el az élvonalból. Vajon mi történt vele azóta?



