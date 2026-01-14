Hírlevél
shrek

Egy nő négy évig imádkozott Shrekhez, azt hitte, hogy isten – mutatjuk, hogy reagált az igazságra

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egészen különös történet járja be a közösségi médiát egy vallásos nőről, aki éveken át hittel imádott egy zöld szobrot otthonában. A meglepő fordulat akkor jött, amikor kiderült: a szentként tisztelt figura valójában Shrek, az ismert rajzfilmfigura volt.
shrekbuddhaszobor

Egy manilai nő négy éven keresztül imádott egy általa Buddhának hitt zöld szobrot, amelyről később kiderült, hogy nem vallási tárgy, hanem Shrek, a népszerű animációs film ogre hősének 3D-nyomtatott mása. A nő a szobrot egy helyi boltban vásárolta, majd otthoni oltárán helyezte el, ahol naponta imádkozott és füstölőt gyújtott előtte.

A nő által Buddhának hitt szoborról később kiderült, hogy Shrek, a zöld ogre figurája.
A nő által Buddhának hitt szoborról később kiderült, hogy Shrek, a zöld ogre figurája
Fotó: Twitter

Hogyan derült ki, hogy a Buddha-szobor valójában Shrek volt?

A történet akkor vett váratlan fordulatot, amikor egy látogató barát észrevette, hogy a szobor színe és arcvonásai szokatlanok egy klasszikus Buddha-ábrázoláshoz képest. Közelebbről megvizsgálva derült ki, hogy a nő valójában Shrek figuráját tisztelte vallásos áhítattal.

Hit és humor kéz a kézben?

A nő nem sértődött meg és nem érzett szégyent. Elmondása szerint a legfontosabb nem az volt, hogy mit ábrázol a szobor, hanem az, hogy az imái őszinték voltak. Úgy fogalmazott: a jó szándékú hit többet számít, mint a külsőségek, ezért továbbra is folytatja az imádkozást a Shrek-szobor előtt.

A történet gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sokan humorral, mások filozofikus megközelítéssel kommentálták az esetet. Volt, aki szerint „a hit belülről fakad”, míg mások szerint a tanulság az, hogy néha nem árt megnézni egy-egy rajzfilmet.

Nem egyedi jelenség

A különös eset emlékeztet egy tavalyi indiai történetre, amikor egy parkban egy fa törzséből feltörő vízről hitték azt, hogy csoda, ám később kiderült, hogy egy sérült vízvezeték okozta a jelenséget. 

 

