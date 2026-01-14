Egy nő négy évig imádkozott Shrekhez, azt hitte, hogy isten – mutatjuk, hogy reagált az igazságra

Egy manilai nő négy éven keresztül imádott egy általa Buddhának hitt zöld szobrot, amelyről később kiderült, hogy nem vallási tárgy, hanem Shrek, a népszerű animációs film ogre hősének 3D-nyomtatott mása. A nő a szobrot egy helyi boltban vásárolta, majd otthoni oltárán helyezte el, ahol naponta imádkozott és füstölőt gyújtott előtte.

A nő által Buddhának hitt szoborról később kiderült, hogy Shrek, a zöld ogre figurája

Fotó: Twitter

Hogyan derült ki, hogy a Buddha-szobor valójában Shrek volt?

A történet akkor vett váratlan fordulatot, amikor egy látogató barát észrevette, hogy a szobor színe és arcvonásai szokatlanok egy klasszikus Buddha-ábrázoláshoz képest. Közelebbről megvizsgálva derült ki, hogy a nő valójában Shrek figuráját tisztelte vallásos áhítattal.

Hit és humor kéz a kézben?

A nő nem sértődött meg és nem érzett szégyent. Elmondása szerint a legfontosabb nem az volt, hogy mit ábrázol a szobor, hanem az, hogy az imái őszinték voltak. Úgy fogalmazott: a jó szándékú hit többet számít, mint a külsőségek, ezért továbbra is folytatja az imádkozást a Shrek-szobor előtt.

A történet gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sokan humorral, mások filozofikus megközelítéssel kommentálták az esetet. Volt, aki szerint „a hit belülről fakad”, míg mások szerint a tanulság az, hogy néha nem árt megnézni egy-egy rajzfilmet.

Nem egyedi jelenség

A különös eset emlékeztet egy tavalyi indiai történetre, amikor egy parkban egy fa törzséből feltörő vízről hitték azt, hogy csoda, ám később kiderült, hogy egy sérült vízvezeték okozta a jelenséget.