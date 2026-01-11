Pillanatok alatt jött a halál: lavina végzett a síelőkkel

Hírlevél
40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Szörnyű baleset történt szombaton Kelet-Franciaországban. Három síelő halt meg egy hóomlásban, a meteorológusok a közelmúltbeli havazás miatt a Nyugati-Alpokban megnövekedett lavinaveszélyre figyelmeztettek.
alpoksíelőlavinaveszélylavina

A média a helyi idegenforgalmi hivatalra hivatkozva arról számolt be, hogy két ember az olasz határ közelében fekvő Val d’Isere síterepen síelt, amikor 2,5 méter vastag hó alá temette őket egy lavina.

Mountain rescue personnel from the Garmisch-Partenkirchen branch manage a snowcat and emergency sled on a snowy trail in Garmisch-Partenkirchen, Upper Bavaria, Germany, on December 6, 2026. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP), sí
A hegyimentők már csak a síelők holtestét találták meg
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A pályán maradt csoporttagok riasztották a mentőket, akiknek azonban nem sikerült újraéleszteniük a mobiltelefonjuk segítségével megtalált két síelőt. 

Sajtóbeszámolók szerint egy másik síelő is életét vesztette, egyet pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak egy lavina miatt Areches-Beaufortban, mintegy 40 kilométerre északkeletre. 

A régió más részein is súlyos lavinaveszély van.

Figyelmeztetés a síelőknek

A bajor lavinariadó szolgálat 4-es szintű riasztást adott ki az Allgau-Alpokra, az osztrák-német határon fekvő hegyvidékre, figyelmeztetve a vasárnapra várható nagyfokú lavinaveszélyre, amelyet a hótorlaszok okoznak. A fahatár alatti területekre 3-as szintű figyelmeztetés vonatkozik. Az osztrák figyelmeztető szolgálatok Tirol régió nyugati részeire és Vorarlberg régióra adtak ki riasztást, és hangsúlyozták, hogy a közeledő veszélyt még a tapasztalt síelők is nehezen veszik észre. A helyi előrejelzések szerint a lavinaveszély a svájci Alpokban és Kelet-Franciaországban is magas.

Pár napja számolt be arról az Origo, hogy Lavina ölte meg az 52 éves magyar férfit. Egy békésnek induló hegyi túra pillanatok alatt rémálommá vált Dél-Tirolban. Egy lavina a felesége szeme láttára sodort el egy magyar turistát, akinek az életét már nem tudták megmenteni.

 

