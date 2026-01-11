Pillanatok alatt jött a halál: lavina végzett a síelőkkel

A média a helyi idegenforgalmi hivatalra hivatkozva arról számolt be, hogy két ember az olasz határ közelében fekvő Val d’Isere síterepen síelt, amikor 2,5 méter vastag hó alá temette őket egy lavina.

A hegyimentők már csak a síelők holtestét találták meg

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A pályán maradt csoporttagok riasztották a mentőket, akiknek azonban nem sikerült újraéleszteniük a mobiltelefonjuk segítségével megtalált két síelőt.

Sajtóbeszámolók szerint egy másik síelő is életét vesztette, egyet pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak egy lavina miatt Areches-Beaufortban, mintegy 40 kilométerre északkeletre.

A régió más részein is súlyos lavinaveszély van.

Figyelmeztetés a síelőknek

A bajor lavinariadó szolgálat 4-es szintű riasztást adott ki az Allgau-Alpokra, az osztrák-német határon fekvő hegyvidékre, figyelmeztetve a vasárnapra várható nagyfokú lavinaveszélyre, amelyet a hótorlaszok okoznak. A fahatár alatti területekre 3-as szintű figyelmeztetés vonatkozik. Az osztrák figyelmeztető szolgálatok Tirol régió nyugati részeire és Vorarlberg régióra adtak ki riasztást, és hangsúlyozták, hogy a közeledő veszélyt még a tapasztalt síelők is nehezen veszik észre. A helyi előrejelzések szerint a lavinaveszély a svájci Alpokban és Kelet-Franciaországban is magas.

Pár napja számolt be arról az Origo, hogy Lavina ölte meg az 52 éves magyar férfit. Egy békésnek induló hegyi túra pillanatok alatt rémálommá vált Dél-Tirolban. Egy lavina a felesége szeme láttára sodort el egy magyar turistát, akinek az életét már nem tudták megmenteni.