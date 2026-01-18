Snoop Dogg főszereplésével jön minden idők legőrültebb horrorfilmje

Eli Roth szerint Snoop Dogg főszereplésével egy olyan végső kísértetházas filmet készítenek, amely több kultikus horror hangulatát gyúrja össze, és annyira őrült lesz, hogy a nézők alig fogják elhinni, hogy tényleg létezik. A film munkacíme „Don’t Go In That House B*h”**, a történet pedig szándékosan egyszerű: az emberek újra és újra bemennek egy házba, és nem hallgatnak a figyelmeztetésekre – írja a Daily Star.

Snoop Dogg

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Snoop Dogg már rutinos színész

A forgatás várhatóan idén nyáron indul Los Angelesben. Snoop Dogg nem először bukkan fel a filmvásznon:

korábban szerepelt a Training Day című Oscar-díjas filmben, feltűnt a Scream 5-ben, és több animációs produkcióban is közreműködött.

A rapper nemcsak színészként dolgozik a rendezővel. Egy másik készülő filmjükben a zenei aláfestésen is részt vesz, méghozzá klasszikus horrorfilmes hangzású zenékkel. A készítők szerint az új horror nem finomkodik, és kifejezetten az extrém műfaj rajongóinak készül.

Claudia Schiffer után Snoop Dogg is focicsapatot vásárolt

Minden idők egyik legsikeresebb amerikai rapsztárja, Snoop Dogg is belépett azon hírességek klubjába, akik tulajdonrészt vásároltak egy angol labdarúgó klubban.