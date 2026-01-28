Meghalt egy fiatal snowboardos a népszerű síközpontban

Súlyos balesetet szenvedett egy 21 éves német sportoló január 17-én az osztrák Damüls síközpontban. A snowboardos három társával volt a pályán, amikor eddig ismeretlen okok miatt letért róla, a nyílt terepen a snowboardja megakadt, ami miatt elesett.

Az osztrák Damüls a freestyle síelők és snowboardosok kedvelt síközpontja (képünk illusztráció)

Fotó: DIETMAR STIPLOVSEK / APA-PictureDesk

Végzetes sérülést szenvedett a snowboardos

Az osztrák Krone azt írja,

a fiatal a fején sérült meg, mentőhelikopterrel szállították kórházba,

de a sérülése olyan súlyos volt, hogy az életét nem tudták megmenteni, kedden meghalt.