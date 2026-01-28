Meghalt egy fiatal snowboardos a népszerű síközpontban

Belehalt sérüléseibe az a német fiatal, aki január 17-én szenvedett súlyos balesetet az ausztriai Damüls síközpontban. A 21 éves snowboardost koponyasérüléssel szállították kórházba, de az életét nem tudták megmenteni, kedden meghalt.
Súlyos balesetet szenvedett egy 21 éves német sportoló január 17-én az osztrák Damüls síközpontban. A snowboardos három társával volt a pályán, amikor eddig ismeretlen okok miatt letért róla, a nyílt terepen a snowboardja megakadt, ami miatt elesett.
Végzetes sérülést szenvedett a snowboardos
Az osztrák Krone azt írja,
a fiatal a fején sérült meg, mentőhelikopterrel szállították kórházba,
de a sérülése olyan súlyos volt, hogy az életét nem tudták megmenteni, kedden meghalt.
