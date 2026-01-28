Hírlevél
snowboard

Meghalt egy fiatal snowboardos a népszerű síközpontban

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Belehalt sérüléseibe az a német fiatal, aki január 17-én szenvedett súlyos balesetet az ausztriai Damüls síközpontban. A 21 éves snowboardost koponyasérüléssel szállították kórházba, de az életét nem tudták megmenteni, kedden meghalt.
snowboardsnowboardosbaleset

Súlyos balesetet szenvedett egy 21 éves német sportoló január 17-én az osztrák Damüls síközpontban. A snowboardos három társával volt a pályán, amikor eddig ismeretlen okok miatt letért róla, a nyílt terepen a snowboardja megakadt, ami miatt elesett. 

Snowboardos fiatalt ért súlyos baleset
Az osztrák Damüls a freestyle síelők és snowboardosok kedvelt síközpontja (képünk illusztráció)
Fotó: DIETMAR STIPLOVSEK / APA-PictureDesk

Végzetes sérülést szenvedett a snowboardos

Az osztrák Krone azt írja,

 a fiatal a fején sérült meg, mentőhelikopterrel szállították kórházba,

de a sérülése olyan súlyos volt, hogy az életét nem tudták megmenteni, kedden meghalt. 

 

