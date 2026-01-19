Súlyos betegségéről vallott Sophie Turner

Sophie Turner a Tomb Raider készülő televíziós sorozatára való intenzív felkészülés során tudta meg, hogy krónikus hátproblémával küzd. A 29 éves színésznő Lara Croft szerepére hónapokon át napi több órás, kimerítő edzéseken vett részt, amelyek közben újra és újra jelentkezett nála a fájdalom – írja a DailyMail.

Sophie Turner Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A Trónok harca egykori sztárja egy rádióinterjúban árulta el, hogy február óta heti öt napon át, napi nyolc órát edzett. Elmondása szerint soha nem sportolt rendszeresen korábban, így a fizikai felkészülés különösen nehéz volt számára. Bár időközben kiderült, hogy állandó hátproblémákkal küzd, azt is megtapasztalta, mennyire sokat számít az izomépítés és a fokozatos terhelés.

