Itt az első fotó a Trónok harca szexi sztárjáról Lara Croftként

A Tomb Raider-sorozat jelenleg gyártás alatt áll, és a klasszikus videójáték-franchise újragondolt adaptációjaként érkezik a Prime Video kínálatába. A projektet még 2024 májusában rendelte be a platform, Sophie Turner szerepvállalása pedig hónapokkal később vált hivatalossá – írja a Variety.

Sophie Turner brutálisan új arcát mutatja meg Lara Croftként a Tomb Raider sorozat első képén Fotó: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sophie Turner és Lara Croft öröksége: ikonikus elődök nyomában

Turner az eddigi nagynevű Lara Croft-alakítók nyomdokaiba lép. A karaktert korábban Angelina Jolie formálta meg két mozifilmben, míg a legutóbbi filmes feldolgozásban Alicia Vikander viselte az ikonikus szerepet. A sorozat célja, hogy mélyebb karakterrajzot és hosszabb történetívet adjon Lara Croftnak.

Alkotók és szereplők

A széria megalkotója, írója és executive producere Phoebe Waller-Bridge, aki korábban már bizonyította, hogy képes ikonikus női karaktereket új szintre emelni.

A szereplőgárda további tagjai között feltűnik többek között Sigourney Weaver, Jason Isaacs és Celia Imrie is.

A Tomb Raider videojáték-univerzum jövője

Az első Tomb Raider játék 1996-ban jelent meg, és Lara Croft gyorsan a popkultúra egyik legismertebb akcióhősnője lett. A legutóbbi rész, a Shadow of the Tomb Raider 2018-ban érkezett, miközben két új játék – Tomb Raider: Legacy of Atlantis és Tomb Raider: Catalyst – már készül, 2026-os és 2027-es megjelenéssel.

