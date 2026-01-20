Nem iszunk elég sört? Bedarálja egy óriás a világhírű sörfőzdét

Hírlevél
A világ legrégebbi kolostori sörfőzdéje, a bajorországi Weltenburg, gazdát cserél, mert Németországban zuhan a fogyasztás és recseg-ropog a söripar. A közel ezer éve főzött sör története most fordulóponthoz ér, miután a müncheni Schneider Weisse megveszi a márkát.
A Dunaparton álló, ma is működő bencés apátság túlélte a háborúkat és pusztításokat, most azonban a piac szorítja sarokba. A döntés hátterében az áll, hogy a sör eladásai mélyrepülésben vannak Németországban, és a veszteségeket már az egyház pénze sem fedezi írja a The Guardian.

sör
A Weltenburgi Apátságban közel 1000 éve főznek sört.
Fotó: Unsplash 

Pánik a kocsmákban mi lesz az ezeréves sör sorsa?

A weltenburgi apátságban közel ezer éve főznek, de a termelést már ötven éve világi dolgozók viszik. A regensburgi egyházmegye azért egyezett bele az eladásba, hogy elkerülje a teljes bezárást vagy egy idegen befektető általi feldarabolást. 

A Schneider Weisse 2027 januárjáig veszi meg a főzdét,  és ígérete szerint megtartja a 21 munkahelyet. 

A kapcsolódó Bischofshof főzde viszont év végén leáll, az ottani márkák Münchenbe költöznek, az 56 dolgozó jövője bizonytalan. A szerzetesek szerint a hagyomány megmarad, a Weltenburger továbbra is az apátság falai között készül majd, miközben évente félmillió turista nézi végig a folyamatot.

Közben  Németországban 15 év alatt negyedével zsugorodott a forgalom, 2025-ben pedig 75 éve nem látott mértékben esett a fogyasztás.

A piacot a regionális márkák tömege uralja, mégis nincs német sör a világ tíz legkelendőbb itala között, ami kijózanító pofon a büszke hagyománynak. A vaskalapos tisztasági törvény és az alkohol elutasítása miatt a klasszikus főzetek öregurasnak tűnnek, és ha ez így megy tovább, több főzde is bajba kerülhet.

Ezért olyan tartós a belga sör habja

A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói feltárták, miért marad sokáig stabil egyes belga sörök habja, miközben más fajta sörök teteje hamar összeesik. A felfedezés nem csak a sörgyártást segítheti, hanem más ipari területeken, például elektromos járművekben vagy környezetvédelmi technológiákban is hasznos lehet.

Egészségtudatos sörkülönlegességek váltják fel a klasszikusokat?

Egyre több sörfőzde kísérletezik egészségesebb és környezettudatosabb alapanyagokkal, mint a rizs, quinoa vagy akár gomba, amely nemcsak különleges ízt ad, hanem a gluténérzékenyek és tudatos fogyasztók számára is vonzó alternatívát jelent. Ezek az újfajta sörök nem csupán ízben újak, hanem a fenntarthatóság és egészség szempontjából is új irányokat jelölnek a sörpiacon.

 

