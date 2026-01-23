Több mint száz haláleset köthető a sorozatgyilkos ápolóhoz, élete végéig börtönbe kerülhet

Katja Schlenkermann-Pitts, Aachen főügyésze szerint „szokatlanul magas számú gyanús esetet” vizsgálnak a sorozatgyilkos ápoló ügyében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek egyelőre előzetes feltételezések, és több ügyet a törvényszéki vizsgálatok lezárása után akár el is vethetnek – írja a BBC.

A sorozatgyilkos ápoló a Rhein–Maas kórház éjszakai műszakjaiban dolgozott (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kölnben is vizsgálódnak a sorozatgyilkos ápoló ügyében

A korábbi palliatív ápolót tavaly novemberben ítélte el az aacheni bíróság tíz rendbeli gyilkosság és 27 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt.

A bíróság megállapította, hogy a férfi a würseleni Rhein–Maas kórház éjszakai műszakjaiban orvosi indok nélkül, túlzott mennyiségű nyugtatót és fájdalomcsillapítót adott súlyosan beteg pácienseknek, úgy, hogy tisztában volt a szerek halálos következményeivel.

A most vizsgált esetek többsége korábbi időszakokból származik. A nyomozás részeként eddig 27 exhumálást hajtottak végre, további mintegy 30-at pedig már elrendeltek. Kölnben is vizsgálódnak azokban a kórházakban, ahol az ápoló korábban dolgozott.

Az ügyészség szerint az eset emlékeztet a hírhedt Niels Högel-ügyre, akit 2019-ben 85 beteg meggyilkolásáért ítéltek el, és akit Németország modern kori történetének egyik legsúlyosabb sorozatgyilkosaként tartanak számon.

