60 éves kegyetlen bűncselekmény oldódott meg New Jersey-ben

Joseph Dawicki rendőrfőnök közleményében azt írta: bár az áldozatot nem lehet visszahozni, reméli, hogy a család számára némi megnyugvást jelenthet, hogy az elkövető beismerte tettét, és már nem árthat senkinek. A 79 éves sorozatgyilkos jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti – számolt be a New York Post.
Takarítónő buktatta le a sorozatgyilkost
Cottingham az 1960-as és 1970-es években elkövetett gyilkosságok miatt ül börtönben. 1980-ban tartóztatták le New Yorkban, miután egy motelben egy takarítónő értesítette a rendőröket egy megkínzott, még élő áldozatról. Később több feldarabolt holttest is kapcsolatba hozható volt vele.
A sorozatgyilkost eddig legalább 18 ember megölésével hozták összefüggésbe, de a hatóságok szerint az áldozatok száma akár a százat is elérheti. A most beismert 1965-ös gyilkosság az egyik legrégebbi, eddig megoldatlan ügye volt.
