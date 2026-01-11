Hírlevél
Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Gyász

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

sorozatgyilkos

60 éves kegyetlen bűncselekmény oldódott meg New Jersey-ben

Újabb brutális bűncselekményt ismert be Richard Cottingham. Az Egyesült Államok egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa – akit „Torso Killerként” ismernek – bevallotta, hogy ő ölte meg az akkor 18 éves, ápolónőnek tanuló Alys Eberhardtot 1965. szeptember 25-én a New Jersey állambeli Fair Lawnban – közölte a helyi rendőrség.
sorozatgyilkosNew Jerseybeismerés

Joseph Dawicki rendőrfőnök közleményében azt írta: bár az áldozatot nem lehet visszahozni, reméli, hogy a család számára némi megnyugvást jelenthet, hogy az elkövető beismerte tettét, és már nem árthat senkinek. A 79 éves sorozatgyilkos jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti – számolt be a New York Post

Richard Cottingham, a hírhedt sorozatgyilkos New Jerseyben követte el rémtetteit – Fotó: Unsplash
Richard Cottingham, a hírhedt sorozatgyilkos New Jerseyben követte el rémtetteit
Fotó: Unsplash

Takarítónő buktatta le a sorozatgyilkost 

Cottingham az 1960-as és 1970-es években elkövetett gyilkosságok miatt ül börtönben. 1980-ban tartóztatták le New Yorkban, miután egy motelben egy takarítónő értesítette a rendőröket egy megkínzott, még élő áldozatról. Később több feldarabolt holttest is kapcsolatba hozható volt vele.

A sorozatgyilkost eddig legalább 18 ember megölésével hozták összefüggésbe, de a hatóságok szerint az áldozatok száma akár a százat is elérheti. A most beismert 1965-ös gyilkosság az egyik legrégebbi, eddig megoldatlan ügye volt.

