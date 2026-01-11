60 éves kegyetlen bűncselekmény oldódott meg New Jersey-ben

Joseph Dawicki rendőrfőnök közleményében azt írta: bár az áldozatot nem lehet visszahozni, reméli, hogy a család számára némi megnyugvást jelenthet, hogy az elkövető beismerte tettét, és már nem árthat senkinek. A 79 éves sorozatgyilkos jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti – számolt be a New York Post.

Richard Cottingham, a hírhedt sorozatgyilkos New Jerseyben követte el rémtetteit

Fotó: Unsplash

Takarítónő buktatta le a sorozatgyilkost

Cottingham az 1960-as és 1970-es években elkövetett gyilkosságok miatt ül börtönben. 1980-ban tartóztatták le New Yorkban, miután egy motelben egy takarítónő értesítette a rendőröket egy megkínzott, még élő áldozatról. Később több feldarabolt holttest is kapcsolatba hozható volt vele.

"Torso Killer" Richard Cottingham, 79, confesses to 1965 cold case murder of 18-year-old nursing student Alys Eberhardt—stabbed & bludgeoned in her NJ home. Dec. 2025 jailhouse admission closes 60-year mystery after years of interviews. Family has closure.@nypost pic.twitter.com/W5q9t2n8n2 — ChaosHavenTVOfficial (@ChaosHavenTV_) January 7, 2026

A sorozatgyilkost eddig legalább 18 ember megölésével hozták összefüggésbe, de a hatóságok szerint az áldozatok száma akár a százat is elérheti. A most beismert 1965-ös gyilkosság az egyik legrégebbi, eddig megoldatlan ügye volt.

Szórakozásból ölt a kínai Szörnygyilkos

Szörnygyilkosként híresült el egy férfi Kínában, aki közel 100 emberrel végzett mindössze három év alatt.

Évtizedekig megoldatlan volt az ügy: azonosították a torontói sorozatgyilkost

A félelmetes sorozatgyilkos nemcsak meggyilkolta közel 100 áldozatát, hanem számos embert megerőszakolt és kirabolt.