Negyven évig vadásztak a sorozatgyilkosra – íme Virginia legsötétebb ügye

Az áttörést 2026 januárjában jelentette be az amerikai FBI Norfolk Field Office, miután a legújabb DNS-vizsgálatok alapján sikerült azonosítani a sorozatgyilkos személyét. A nyomozók megállapították, hogy az 1986 és 1989 között Virginiában elkövetett brutális bűncselekmények egy része egyetlen elkövetőhöz köthető – számol be a Fox News.

Alan Wade Wilmer Sr.

Fotó: Virginia State Police

Négy évtizedes rejtély nyomában

A Colonial Parkway-gyilkosságok néven ismert ügy az Egyesült Államok egyik leghosszabb ideig megoldatlan esete volt. Az 1986-ban eltűnt Cathleen Thomas és Rebecca Dowski holttestét később egy autóban találták meg a parkút mentén: a fiatal nőket megszúrták és megfojtották.

A támadás körülményei máig megrázóak.

Azonosították a sorozatgyilkost

Az FBI szerint a gyilkosságokat Alan Wade Wilmer Sr. követte el, aki 2017-ben, 63 éves korában hunyt el. A férfi helyi halászként élt, és rendszeresen megfordult különböző virginiai kikötőkben.

A hatóságok legalább hat gyilkosságot és eltűnést kötnek a nevéhez.

A nyomozás megállapította, hogy Wilmer Sr. felelős lehet az 1987-ben meggyilkolt David Knobling és a mindössze 14 éves Robin M. Edwards haláláért, valamint az 1989-es Teresa Lynn Spaw Howell-gyilkosságért is. Az áldozatokat különböző helyszíneken találták meg, lőtt sebekkel vagy erőszak nyomaival.

Robin Edwards, David Knobling és Teresa Lynn Howell

Fotó: Virginia State Police

Technológia hozott áttörést

A szakértők szerint a modern DNS-elemzési módszerek nélkül az ügy sosem zárulhatott volna le. Az amerikai ügyészség közlése szerint, ha Wilmer életben lenne, az összegyűjtött bizonyítékok elegendőek lennének a vádemeléshez.

Az áldozatok emlékezete és a családok harca

Az FBI hangsúlyozta: Cathleen Thomas életvidám, empatikus fiatal nő volt, míg Rebecca Dowski tehetséges zenészként és egyetemistaként ígéretes jövő előtt állt. A családtagok ugyanakkor úgy vélik, hogy a sorozatgyilkos áldozatainak száma a hivatalosan elismertnél is magasabb lehet, és jogszabályi változásokat sürgetnek más megoldatlan ügyek lezárása érdekében.

Cathleen Thomas és Rebecca Dowski

Fotó: FBI

A nyomozók szerint az eset példája annak, hogy még évtizedek múltán sem adják fel: a technológia fejlődése végül választ adhat a legkegyetlenebb bűnügyek kérdéseire is.