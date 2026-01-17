Sosem találja ki, miért nem ébred fel a saját horkolására a párja

Jogosan merül fel a kérdés: hogyan lehetséges, hogy aki zajong, az nem ébred fel saját magára? A szakértők szerint a horkolás mögött az agy különleges működése áll, amely megóvja az alvást a megszakadástól.

Miért nem ébreszt fel a horkolás?

Dr. Manish Shah szerint a horkoló ember hallja ugyan a hangot, de az agya alacsony prioritású zajként kezeli. Az idegrendszer idővel hozzászokik a saját hanghoz, ezt a folyamatot habituációnak nevezik. Ennek köszönhetően még a hangos zaj sem vált ki ébredést, mert az agy az alvás fenntartását tartja fontosabbnak. Ezzel szemben egy szokatlan hang, például egy csattanás vagy zörgés azonnal riadót fújhat. Ilyenkor a szervezet védekező mechanizmusa aktiválódik, és az ember felébred.

Előfordulhat, hogy a horkoló rövid időre mégis felriad, de erre többnyire nem emlékszik. A szakember szerint

a hangos, krónikus horkolás akár alvási apnoéra is utalhat, ami súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz.

Bár az alkalmi horkolás ártalmatlan, a rendszeres probléma orvosi kivizsgálást igényel, mert nemcsak az egészséget, hanem a kapcsolatokat is rombolhatja.

Horkolás: ezért nem csak zavaró zaj – komoly egészségügyi kockázatokat is jelezhet

A horkolás önmagában kellemetlen és gyakran megzavarja az alvást, de ha légzéskimaradások (alvási apnoé) is társulnak hozzá, már nem csak pihenési problémát okoznak, hanem hosszú távon egészségügyi rizikókat is hordoznak. Oxigénhiány, fokozott adrenalin-, vérnyomás- és pulzusszint lép fel, ami növeli a magas vérnyomás, cukorbetegség, szívinfarktus és stroke kockázatát, ráadásul nappali fáradtságot és koncentrációzavart is okozhat.

Otthoni csodaszer horkolás ellen

