Csendes veszély a tányéron: ezért kell nagyon figyelni a sótartalomra

Francia és brit kutatók a Hypertension című szaklapban publikált tanulmányaikban azt vizsgálták, milyen hatása lenne annak, ha az élelmiszeripar visszafogottan, szinte észrevétlenül csökkentené az ételek sótartalmát. Az elemzések országos táplálkozási és egészségügyi adatokon alapultak.

A sótartalom csökkentése az előre csomagolt és készételekben nemcsak a vérnyomásra lehet kedvező hatással, hanem hosszú távon szívbetegségek, stroke és halálesetek tízezreit előzheti meg.

Fotó: Jason Tuinstra / Unsplash

A sótartalom csökkentése életet menthet

A francia kutatás szerint például a kenyér sótartalmának mérsékelt csökkentése önmagában napi 0,35 grammal csökkentené a felnőttek sóbevitelét.

Ez a látszólag apró változás elegendő lenne ahhoz, hogy mérhetően csökkenjen a vérnyomás, és több mint 1100 halálesetet lehessen megelőzni.

A brit kutatók még drámaibb számokra jutottak. Számításaik szerint, ha a csomagolt élelmiszerekben és az elviteles ételekben átlagosan 17,5 százalékkal csökkenne a sótartalom, akkor 20 év alatt

több mint 100 ezer szívbetegség és 25 ezer stroke-eset lenne megelőzhető az Egyesült Királyságban.

A só bevitelének csökkentése, segít a magas vérnyomás elleni küzdelemben

Fotó: CDC / Unsplash

Miért veszélyes a túl sok só?

A nátrium – amely a só fő alkotóeleme – fontos szerepet játszik a szervezet működésében, például a folyadékháztartás szabályozásában. A probléma nem a sóval, hanem a mennyiséggel van.

A túlzott sóbevitel növeli a magas vérnyomás kockázatát, amely összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, a krónikus vesebetegségekkel és akár a szellemi hanyatlással is.

A szakértők szerint a nyugati országokban élők döntő többsége jóval több sót fogyaszt az ajánlottnál. Az ajánlott napi maximum 2300 milligramm, magas vérnyomás esetén pedig mindössze 1500 milligramm lenne – írja az ABC News.

Nem a sótartó a fő bűnös

Sokan úgy gondolják, hogy a sózás az otthoni főzésnél okozza a gondot, ám a szakértők szerint a sóbevitel legnagyobb része feldolgozott és vendéglátóipari ételekből származik. Az ipar gyakran a hosszabb eltarthatóság és az intenzívebb íz érdekében növeli az ételek sótartalmát.

A jó hír az, hogy a kutatások szerint a só mérsékelt csökkentése nem rontaná érezhetően az ételek ízét, mégis jelentős egészségügyi előnnyel járna.

Inkább olyan ételeket válasszon, amelyeknek „héja van, nem csomagolása”

Fotó: Yu Hosoi / Unsplash

Mit tehet a mindennapokban?

A szakértők azt javasolják, hogy vásárláskor inkább az üzletek külső soraiban válogasson, ahol a friss, feldolgozatlan élelmiszerek találhatók. Érdemes előnyben részesíteni a

zöldségeket,

gyümölcsöket

és a természetes alapanyagokat,

valamint alaposan elolvasni a csomagolt termékek címkéit.

Egy egyszerű szabály segíthet a döntésben: inkább olyan ételeket válasszon, amelyeknek „héja van, nem csomagolása” – így a sótartalom is könnyebben kordában tartható.