Csendes veszély a tányéron: ezért kell nagyon figyelni a sótartalomra

Francia és brit kutatók a Hypertension című szaklapban publikált tanulmányaikban azt vizsgálták, milyen hatása lenne annak, ha az élelmiszeripar visszafogottan, szinte észrevétlenül csökkentené az ételek sótartalmát. Az elemzések országos táplálkozási és egészségügyi adatokon alapultak.
A sótartalom csökkentése életet menthet
A francia kutatás szerint például a kenyér sótartalmának mérsékelt csökkentése önmagában napi 0,35 grammal csökkentené a felnőttek sóbevitelét.
Ez a látszólag apró változás elegendő lenne ahhoz, hogy mérhetően csökkenjen a vérnyomás, és több mint 1100 halálesetet lehessen megelőzni.
A brit kutatók még drámaibb számokra jutottak. Számításaik szerint, ha a csomagolt élelmiszerekben és az elviteles ételekben átlagosan 17,5 százalékkal csökkenne a sótartalom, akkor 20 év alatt
több mint 100 ezer szívbetegség és 25 ezer stroke-eset lenne megelőzhető az Egyesült Királyságban.
Miért veszélyes a túl sok só?
A nátrium – amely a só fő alkotóeleme – fontos szerepet játszik a szervezet működésében, például a folyadékháztartás szabályozásában. A probléma nem a sóval, hanem a mennyiséggel van.
A túlzott sóbevitel növeli a magas vérnyomás kockázatát, amely összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, a krónikus vesebetegségekkel és akár a szellemi hanyatlással is.
A szakértők szerint a nyugati országokban élők döntő többsége jóval több sót fogyaszt az ajánlottnál. Az ajánlott napi maximum 2300 milligramm, magas vérnyomás esetén pedig mindössze 1500 milligramm lenne – írja az ABC News.
Nem a sótartó a fő bűnös
Sokan úgy gondolják, hogy a sózás az otthoni főzésnél okozza a gondot, ám a szakértők szerint a sóbevitel legnagyobb része feldolgozott és vendéglátóipari ételekből származik. Az ipar gyakran a hosszabb eltarthatóság és az intenzívebb íz érdekében növeli az ételek sótartalmát.
A jó hír az, hogy a kutatások szerint a só mérsékelt csökkentése nem rontaná érezhetően az ételek ízét, mégis jelentős egészségügyi előnnyel járna.
Mit tehet a mindennapokban?
A szakértők azt javasolják, hogy vásárláskor inkább az üzletek külső soraiban válogasson, ahol a friss, feldolgozatlan élelmiszerek találhatók. Érdemes előnyben részesíteni a
- zöldségeket,
- gyümölcsöket
- és a természetes alapanyagokat,
- valamint alaposan elolvasni a csomagolt termékek címkéit.
Egy egyszerű szabály segíthet a döntésben: inkább olyan ételeket válasszon, amelyeknek „héja van, nem csomagolása” – így a sótartalom is könnyebben kordában tartható.
