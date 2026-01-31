Hírlevél
sótartalom

Csendes veszély a tányéron: ezért kell nagyon figyelni a sótartalomra

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy már kisebb változtatások is komoly egészségügyi előnyökkel járhatnak. A sótartalom csökkentése az előre csomagolt és készételekben nemcsak a vérnyomásra lehet kedvező hatással, hanem hosszú távon szívbetegségek, stroke és halálesetek tízezreit előzheti meg.
Francia és brit kutatók a Hypertension című szaklapban publikált tanulmányaikban azt vizsgálták, milyen hatása lenne annak, ha az élelmiszeripar visszafogottan, szinte észrevétlenül csökkentené az ételek sótartalmát. Az elemzések országos táplálkozási és egészségügyi adatokon alapultak.

só, sótartalom
 A sótartalom csökkentése az előre csomagolt és készételekben nemcsak a vérnyomásra lehet kedvező hatással, hanem hosszú távon szívbetegségek, stroke és halálesetek tízezreit előzheti meg.
Fotó: Jason Tuinstra / Unsplash

A sótartalom csökkentése életet menthet

A francia kutatás szerint például a kenyér sótartalmának mérsékelt csökkentése önmagában napi 0,35 grammal csökkentené a felnőttek sóbevitelét. 

Ez a látszólag apró változás elegendő lenne ahhoz, hogy mérhetően csökkenjen a vérnyomás, és több mint 1100 halálesetet lehessen megelőzni.

A brit kutatók még drámaibb számokra jutottak. Számításaik szerint, ha a csomagolt élelmiszerekben és az elviteles ételekben átlagosan 17,5 százalékkal csökkenne a sótartalom, akkor 20 év alatt 

több mint 100 ezer szívbetegség és 25 ezer stroke-eset lenne megelőzhető az Egyesült Királyságban.

sótartalom, magas vérnyomás
A só bevitelének csökkentése, segít a magas vérnyomás elleni küzdelemben
Fotó:  CDC  / Unsplash

Miért veszélyes a túl sok só?

A nátrium – amely a só fő alkotóeleme – fontos szerepet játszik a szervezet működésében, például a folyadékháztartás szabályozásában. A probléma nem a sóval, hanem a mennyiséggel van. 

A túlzott sóbevitel növeli a magas vérnyomás kockázatát, amely összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, a krónikus vesebetegségekkel és akár a szellemi hanyatlással is.

A szakértők szerint a nyugati országokban élők döntő többsége jóval több sót fogyaszt az ajánlottnál. Az ajánlott napi maximum 2300 milligramm, magas vérnyomás esetén pedig mindössze 1500 milligramm lenne – írja az ABC News.

Nem a sótartó a fő bűnös

Sokan úgy gondolják, hogy a sózás az otthoni főzésnél okozza a gondot, ám a szakértők szerint a sóbevitel legnagyobb része feldolgozott és vendéglátóipari ételekből származik. Az ipar gyakran a hosszabb eltarthatóság és az intenzívebb íz érdekében növeli az ételek sótartalmát.

A jó hír az, hogy a kutatások szerint a só mérsékelt csökkentése nem rontaná érezhetően az ételek ízét, mégis jelentős egészségügyi előnnyel járna.

sótartalom, zöldség, gyümölcs
Inkább olyan ételeket válasszon, amelyeknek „héja van, nem csomagolása”
Fotó: Yu Hosoi / Unsplash

Mit tehet a mindennapokban?

A szakértők azt javasolják, hogy vásárláskor inkább az üzletek külső soraiban válogasson, ahol a friss, feldolgozatlan élelmiszerek találhatók. Érdemes előnyben részesíteni a 

  • zöldségeket, 
  • gyümölcsöket 
  • és a természetes alapanyagokat, 
  • valamint alaposan elolvasni a csomagolt termékek címkéit.

Egy egyszerű szabály segíthet a döntésben: inkább olyan ételeket válasszon, amelyeknek „héja van, nem csomagolása” – így a sótartalom is könnyebben kordában tartható.

