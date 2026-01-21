Két nap, két tragédia: újabb spanyol vonatbaleset rázta meg az országot

A hatóságok közlése szerint az elővárosi vonat Gelida térségében, Barcelona közelében haladt, amikor egy támfal a sínekre omlott. A szerelvény vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, a spanyol vonatbaleset így elkerülhetetlenné vált – írja a TheGuardian.

A spanyol vonatbaleset helyszíne Katalóniában — a mozdonyvezető meghalt, közel 40 ember megsérült, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A mentők 37 sérültet láttak el, közülük négyen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. A helyszínre húsz mentőautó és 38 tűzoltóegység érkezett Katalónia területéről.

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Spanyol vonatbaleset okai és a mentési munkálatok részletei

A katalán tűzoltóság közlése szerint a mentés során átvizsgálták a vonat alját és a környező területet is, hogy kizárják további áldozatok jelenlétét. Megerősítették, hogy a spanyol vonatbaleset után senki sem rekedt a kocsikban.

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Spanyolország vasúti infrastruktúrájáért felelős szervezete, az Adif szerint a támfal nagy valószínűséggel az elmúlt napok rendkívüli esőzései miatt omlott össze. A hatóságok vizsgálják, történt-e mulasztás a karbantartás során, amely hozzájárulhatott a spanyol vonatbaleset kialakulásához.

A mostani spanyol vonatbaleset mindössze két nappal követte az andalúziai nagysebességű vonatok halálos ütközését, amely legalább 42 ember életét követelte. Az egymást követő tragédiák újra reflektorfénybe helyezték a spanyol vasúti hálózat állapotát és biztonságát.

Újabb áldozatra bukkantak a spanyol vasúti szerencsétlenség helyszínén

Újabb holttestre bukkantak a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség mentési munkálatai közben. Ezzel a tragikus vonatbaleset halálos áldozatainak száma 41-re emelkedett – közölték a spanyol hatóságok kedden.

Erre nincsenek szavak: megrendítő fotók kerültek elő a spanyolországi vonatbalesetről – galéria

Halálos vonatbaleset történt vasárnap Spanyolországban, Córdoba közelében, miután egy, a spanyol fővárosba tartó szerelvény kisiklott, és ráborult a szomszédos vágányra, ahol épp egy másik vonat közlekedett. A vonatbalesetben legalább 39 ember meghalt, de az áldozatok száma emelkedhet.