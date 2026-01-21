Két nap, két tragédia: újabb spanyol vonatbaleset rázta meg az országot

Hírlevél
Újabb súlyos vasúti tragédia rázta meg Spanyolországot, amikor egy elővárosi szerelvény falmaradványoknak ütközött Barcelona térségében. A spanyol vonatbaleset következtében a mozdonyvezető életét vesztette, csaknem negyven ember megsérült.
vonatbalesetspanyolországtragédia

A hatóságok közlése szerint az elővárosi vonat Gelida térségében, Barcelona közelében haladt, amikor egy támfal a sínekre omlott. A szerelvény vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, a spanyol vonatbaleset így elkerülhetetlenné vált – írja a TheGuardian.

A spanyol vonatbaleset helyszíne Katalóniában — a mozdonyvezető meghalt, közel 40 ember megsérült, a hatóságok vizsgálják az omlás okait.
A spanyol vonatbaleset helyszíne Katalóniában — a mozdonyvezető meghalt, közel 40 ember megsérült, a hatóságok vizsgálják az omlás okait.

A mentők 37 sérültet láttak el, közülük négyen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. A helyszínre húsz mentőautó és 38 tűzoltóegység érkezett Katalónia területéről.

CORDOBA, SPAIN - JANUARY 20: Wrecked train carriages and seats scattered on the ground are seen at the site of a train accident in Cordoba, Andalusia, Spain on January 20, 2026. Recovery operations continue in the area following the derailment that caused severe damage to the infrastructure. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Spanyol vonatbaleset okai és a mentési munkálatok részletei

A katalán tűzoltóság közlése szerint a mentés során átvizsgálták a vonat alját és a környező területet is, hogy kizárják további áldozatok jelenlétét. Megerősítették, hogy a spanyol vonatbaleset után senki sem rekedt a kocsikban.

CORDOBA, ANDALUSIA, SPAIN - JANUARY 20: Recovery operations continue at the site of the train accident, where the damaged train carriages remain wrecked, in Cordoba, Andalusia, Spain on January 20, 2026. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Spanyolország vasúti infrastruktúrájáért felelős szervezete, az Adif szerint a támfal nagy valószínűséggel az elmúlt napok rendkívüli esőzései miatt omlott össze. A hatóságok vizsgálják, történt-e mulasztás a karbantartás során, amely hozzájárulhatott a spanyol vonatbaleset kialakulásához.

A mostani spanyol vonatbaleset mindössze két nappal követte az andalúziai nagysebességű vonatok halálos ütközését, amely legalább 42 ember életét követelte. Az egymást követő tragédiák újra reflektorfénybe helyezték a spanyol vasúti hálózat állapotát és biztonságát.

 

