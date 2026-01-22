Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Most jött

Leállította a számlázást az MVM - részletek

spanyolország

Elképesztő, napokon belül itt a harmadik súlyos spanyol vonatbaleset

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb súlyos incidens rázta meg a vasúti közlekedést Dél-Európában. A spanyol vonatbaleset során egy elővárosi szerelvény egy pályára belógó darunak csapódott Cartagenához közel, több ember megsérült, egyikük súlyosan.
Link másolása
Vágólapra másolva!
spanyolországsúlyosvonatbaleset

A spanyol vonatbaleset az Alumbres térségében történt, Cartagena közelében, Spanyolország délkeleti részén. A helyi hatóságok szerint a vonat egy olyan darunak ütközött, amely nem tartozott a vasúti üzemeltetéshez, mégis veszélyesen belógott a pályára – írja a TheSun.

Spanyol vonatbaleset Cartagenánál — a sínek fölé lógó daru miatt több utas is megsérült.
Spanyol vonatbaleset Cartagenánál — a sínek fölé lógó daru miatt több utas is megsérült. Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A közszolgálati televízió, a TVE beszámolója alapján több sérültet kellett kórházba szállítani, egy ember állapota súlyos. A mentés és a műszaki vizsgálat azonnal megkezdődött.

A spanyol vasúti infrastruktúráért felelős Adif közleményben erősítette meg, hogy a forgalmat azonnal felfüggesztették. Tájékoztatásuk szerint a balesetet „a vasúti űrszelvény megsértése okozta, egy nem a vasúti üzemeltetéshez tartozó daru miatt”.

A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, hogyan kerülhetett a munkagép ilyen veszélyes közelségbe a sínekhez, és történt-e mulasztás az építési munkálatok biztosításánál.

Harmadik vonatbaleset napokon belül

A mostani spanyol vonatbaleset már a harmadik vasúti incidens néhány napon belül az országban. Korábban két másik súlyos eset is történt, amelyek során több tucat halálos áldozatról érkeztek hírek. Emiatt a közvélemény és a szakértők egyre hangosabban követelik a vasúti biztonsági szabályok felülvizsgálatát.

Két nap, két tragédia: újabb spanyol vonatbaleset rázta meg az országot

Újabb súlyos vasúti tragédia rázta meg Spanyolországot, amikor egy elővárosi szerelvény falmaradványoknak ütközött Barcelona térségében. A spanyol vonatbaleset következtében a mozdonyvezető életét vesztette, csaknem negyven ember megsérült.

Újabb áldozatra bukkantak a spanyol vasúti szerencsétlenség helyszínén

Újabb holttestre bukkantak a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség mentési munkálatai közben. Ezzel a tragikus vonatbaleset halálos áldozatainak száma 41-re emelkedett – közölték a spanyol hatóságok kedden.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!