Elképesztő, napokon belül itt a harmadik súlyos spanyol vonatbaleset

A spanyol vonatbaleset az Alumbres térségében történt, Cartagena közelében, Spanyolország délkeleti részén. A helyi hatóságok szerint a vonat egy olyan darunak ütközött, amely nem tartozott a vasúti üzemeltetéshez, mégis veszélyesen belógott a pályára – írja a TheSun.

Spanyol vonatbaleset Cartagenánál — a sínek fölé lógó daru miatt több utas is megsérült. Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A közszolgálati televízió, a TVE beszámolója alapján több sérültet kellett kórházba szállítani, egy ember állapota súlyos. A mentés és a műszaki vizsgálat azonnal megkezdődött.

BREAKING; SPAIN RAIL SAFETY IN QUESTION: THIRD TRAIN INCIDENT IN DAYS



A passenger train collided with a crane near Alumbres in Cartagena, leaving several people with minor injuries. The crash occurred around midday near “Los Partidas,” involving a FEVE operated train. The cause… pic.twitter.com/CEJSIgaASh — Intel Net (@IntelNet) January 22, 2026

A spanyol vasúti infrastruktúráért felelős Adif közleményben erősítette meg, hogy a forgalmat azonnal felfüggesztették. Tájékoztatásuk szerint a balesetet „a vasúti űrszelvény megsértése okozta, egy nem a vasúti üzemeltetéshez tartozó daru miatt”.

A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, hogyan kerülhetett a munkagép ilyen veszélyes közelségbe a sínekhez, és történt-e mulasztás az építési munkálatok biztosításánál.

Harmadik vonatbaleset napokon belül

A mostani spanyol vonatbaleset már a harmadik vasúti incidens néhány napon belül az országban. Korábban két másik súlyos eset is történt, amelyek során több tucat halálos áldozatról érkeztek hírek. Emiatt a közvélemény és a szakértők egyre hangosabban követelik a vasúti biztonsági szabályok felülvizsgálatát.

Két nap, két tragédia: újabb spanyol vonatbaleset rázta meg az országot

Újabb súlyos vasúti tragédia rázta meg Spanyolországot, amikor egy elővárosi szerelvény falmaradványoknak ütközött Barcelona térségében. A spanyol vonatbaleset következtében a mozdonyvezető életét vesztette, csaknem negyven ember megsérült.

Újabb áldozatra bukkantak a spanyol vasúti szerencsétlenség helyszínén

Újabb holttestre bukkantak a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség mentési munkálatai közben. Ezzel a tragikus vonatbaleset halálos áldozatainak száma 41-re emelkedett – közölték a spanyol hatóságok kedden.