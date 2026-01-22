Elképesztő, napokon belül itt a harmadik súlyos spanyol vonatbaleset

A spanyol vonatbaleset az Alumbres térségében történt, Cartagena közelében, Spanyolország délkeleti részén. A helyi hatóságok szerint a vonat egy olyan darunak ütközött, amely nem tartozott a vasúti üzemeltetéshez, mégis veszélyesen belógott a pályára – írja a TheSun.
A közszolgálati televízió, a TVE beszámolója alapján több sérültet kellett kórházba szállítani, egy ember állapota súlyos. A mentés és a műszaki vizsgálat azonnal megkezdődött.
A spanyol vasúti infrastruktúráért felelős Adif közleményben erősítette meg, hogy a forgalmat azonnal felfüggesztették. Tájékoztatásuk szerint a balesetet „a vasúti űrszelvény megsértése okozta, egy nem a vasúti üzemeltetéshez tartozó daru miatt”.
A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, hogyan kerülhetett a munkagép ilyen veszélyes közelségbe a sínekhez, és történt-e mulasztás az építési munkálatok biztosításánál.
Harmadik vonatbaleset napokon belül
A mostani spanyol vonatbaleset már a harmadik vasúti incidens néhány napon belül az országban. Korábban két másik súlyos eset is történt, amelyek során több tucat halálos áldozatról érkeztek hírek. Emiatt a közvélemény és a szakértők egyre hangosabban követelik a vasúti biztonsági szabályok felülvizsgálatát.
Két nap, két tragédia: újabb spanyol vonatbaleset rázta meg az országot
Újabb súlyos vasúti tragédia rázta meg Spanyolországot, amikor egy elővárosi szerelvény falmaradványoknak ütközött Barcelona térségében. A spanyol vonatbaleset következtében a mozdonyvezető életét vesztette, csaknem negyven ember megsérült.
Újabb áldozatra bukkantak a spanyol vasúti szerencsétlenség helyszínén
Újabb holttestre bukkantak a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség mentési munkálatai közben. Ezzel a tragikus vonatbaleset halálos áldozatainak száma 41-re emelkedett – közölték a spanyol hatóságok kedden.