Sperma gyógyító hatása? Amit eddig csodaszernek hittek, az valójában komoly veszélyt rejthet

Egy komoly szakértő hangsúlyozta, hogy nincs olyan tudományos bizonyíték, amely alátámasztaná, hogy az ondó fiatalítja a bőrt vagy javítja az egészséget. Bár a spermában megtalálható a spermidin nevű anyag, amelyről állatkísérletek során kimutatták, hogy lassíthatja az öregedést, ezek a vizsgálatok nem embereken zajlottak, és nem természetes ondóval, hanem szintetikus, injekciós formában – írta a Lenta.

A sperma gyógyító hatása sokak szerint csodaszer, az orvosok azonban arra figyelmeztetnek, hogy akár irritációt és fertőzésveszélyt is okozhat (illusztráció) Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Ez azt jelenti, hogy a sperma gyógyító hatása kozmetikai értelemben nem több mint félreértés.

Miért lehet kifejezetten káros a sperma gyógyító hatása?

Saransh Jain szerint az ejakulátum összetevői rendkívül instabilak, gyorsan lebomlanak, és a bőrre kenve gyakran inkább irritációt váltanak ki. Előfordulhat bőrpír, viszketés vagy kiütés, érzékeny bőrnél pedig súlyosabb allergiás reakció is.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy nyálkahártyával érintkezve az ondó növelheti a nemi úton terjedő fertőzések kockázatát, így a sperma gyógyító hatása helyett valós egészségügyi veszélyről beszélhetünk.

Lazacsperma: kivétel vagy félreértett trend?

Az utóbbi időben nagy figyelmet kapott az úgynevezett „lazac sperma kezelés”, különösen azután, hogy Jennifer Aniston is megemlítette.

Anton Odehnal szerint azonban ez félrevezető elnevezés: a kezelés során nem valódi ondót, hanem PDRN-t, egy speciális DNS-töredéket használnak, amelyet orvosi körülmények között, mikrotűs injekcióval juttatnak a bőrbe. Ez az eljárás valóban segítheti a bőr regenerációját, de semmi köze a házilagos spermahasználathoz.

Tényleg egészséges lenyelni?

A sperma gyógyító hatása kapcsán gyakran elhangzik az is, hogy az ondó tápláló, mert sok fehérjét és vitamint tartalmaz.

Joshua Gonzalez szerint ez erősen túlzó állítás: egy átlagos ejakulátumban található fehérje- és vitamintartalom táplálkozási szempontból elhanyagolható.

Anton Odehnal arra is figyelmeztetett, hogy ritka esetekben allergiás reakció, sőt akár súlyos anafilaxiás tünetek is kialakulhatnak, így az egészségügyi előnyök helyett inkább a kockázatok dominálnak.