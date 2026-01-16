Stingnek sokat kellett fizetnie, az ügy csaknem 50 évre nyúlik vissza

A zenekar dobosa, Stewart Copeland, valamint gitárosa, Andy Summers azt állítja, hogy Sting és cége, a Magnetic Publishing több mint 2 millió dollárral tartozik nekik „hangszerelési díjak” címén. Ez a megállapodás még a zenekar fénykorából ered: eszerint a fő dalszerző – többnyire Sting – a kiadói bevételek 15 százalékát átadja a másik két tagnak – írja a Sky News.

A Police zenekar, középen Sting

Fotó: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP

A vita középpontjában az áll, hogy ez a megállapodás érvényes-e a streamingből származó bevételekre. Copeland és Summers szerint igen, Sting jogi csapata viszont azzal érvel, hogy a szerződés csak a fizikai hanghordozókra – például bakelit- és kazettakiadásokra – vonatkozik. A keresetet még augusztusban nyújtották be a londoni Legfelsőbb Bíróságon.

Sting ügyvédje, Robert Howe KC a bíróságon hangsúlyozta, hogy a zenész már több mint 800 ezer dollárt fizetett ki korábbi alulfizetések rendezéseként, de álláspontja szerint a streaming nem tartozik a vitatott kategóriába. Egy 2016-os, részletesen kidolgozott egyezségre hivatkozott, amely szerint a jogdíjfizetés csak a „lemezek gyártásából származó mechanikai bevételekre” vonatkozik.

A másik oldal ügyvédje, Ian Mill KC ezzel szemben azt mondta: a megállapodás gyökerei egészen 1977-ig nyúlnak vissza, és a zenekar tagjai már jóval korábban szóban megegyeztek a 15 százalékos arányról. Álláspontjuk szerint a szerződés minden bevételi formára, így az online platformokra is érvényes.

A bíróság előtt még eldől, helyesen számolták-e el egymás felé a jogdíjakat a felek. A legendás zenekar – amely olyan slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint az Every Breath You Take, a Roxanne vagy a Message in a Bottle – tagjai közötti jogi csata folytatódik. Az előzetes meghallgatás után a per érdemi tárgyalása egy későbbi időpontban várható.

