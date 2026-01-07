Stranger Things rajongók figyelem, váratlan újdonság érkezik

A Stranger Things bélyegek megjelenését a brit Royal Mail jelentette be, miután a sorozat fináléja újév napján debütált az Egyesült Királyságban a Netflix kínálatában. A kollekció összesen 14 bélyeget tartalmaz, amelyek a Hawkins városában játszódó történet ikonikus pillanatait és szereplőit idézik meg – írj a DailyMail.

Stranger Things bélyegek – különleges gyűjtői kiadással tisztelegnek a Netflix sikersorozata előtt. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mit tudunk a Stranger Things bélyegekről?

We're about to turn your world upside-down with Stranger Things Stamps & Collectibles! 🚲🌲🔦👟

Pre-order yours worldwide NOW: https://t.co/2YOc31O31X pic.twitter.com/XKNwXXS485 — Royal Mail (@RoyalMail) January 6, 2026

A gyűjtemény két, egyenként öt bélyegből álló ívet tartalmaz, valamint egy négydarabos miniatűr lapot, amelyen Lucas, Will, Mike és Dustin látható, ahogy klasszikus, 1980-as éveket idéző biciklijeiken száguldanak.

Két bélyegen Eleven, azaz Millie Bobby Brown karaktere szerepel, míg a teljes sorozat hangulatát a „Való Világ” piros és az „Upside Down” kék színvilága különíti el.

Rejtett részletek és különleges dizájn

Minden függőleges bélyegpár egy-egy évadot jelképez, balról jobbra haladva az első szezontól az utolsóig. UV-fény hatására ikonikus Stranger Things-logók és motívumok jelennek meg a bélyegeken.

A látványvilágért a brit illusztrátor, Kyle Lambert felelt, aki a sorozat hivatalos posztereit is jegyzi.

Mikor és mennyiért kapható?

A Stranger Things bélyegek 24,70 fontba kerülnek, ami megközelítőleg 12 000 forintnak felel meg, és január 13-tól kerülnek hivatalosan forgalomba. A Royal Mail szerint a kollekció nemcsak a rajongóknak, hanem a filatéliai gyűjtőknek is igazi különlegesség lehet.

A finálé hatása

A sorozat utolsó epizódja hatalmas érdeklődést váltott ki: a Netflix rendszere rövid időre le is lassult a nézők tömege miatt. A befejezésben Mike, Eleven és a csapat végső összecsapásra kényszerült Vecnával és a Mind Flayerrel, hogy végleg bezárják az Upside Down kapuját.

