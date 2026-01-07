Stranger Things rajongók figyelem, váratlan újdonság érkezik

A Stranger Things bélyegek megjelenését a brit Royal Mail jelentette be, miután a sorozat fináléja újév napján debütált az Egyesült Királyságban a Netflix kínálatában. A kollekció összesen 14 bélyeget tartalmaz, amelyek a Hawkins városában játszódó történet ikonikus pillanatait és szereplőit idézik meg – írj a DailyMail.
Mit tudunk a Stranger Things bélyegekről?
A gyűjtemény két, egyenként öt bélyegből álló ívet tartalmaz, valamint egy négydarabos miniatűr lapot, amelyen Lucas, Will, Mike és Dustin látható, ahogy klasszikus, 1980-as éveket idéző biciklijeiken száguldanak.
Két bélyegen Eleven, azaz Millie Bobby Brown karaktere szerepel, míg a teljes sorozat hangulatát a „Való Világ” piros és az „Upside Down” kék színvilága különíti el.
Rejtett részletek és különleges dizájn
Minden függőleges bélyegpár egy-egy évadot jelképez, balról jobbra haladva az első szezontól az utolsóig. UV-fény hatására ikonikus Stranger Things-logók és motívumok jelennek meg a bélyegeken.
A látványvilágért a brit illusztrátor, Kyle Lambert felelt, aki a sorozat hivatalos posztereit is jegyzi.
Mikor és mennyiért kapható?
A Stranger Things bélyegek 24,70 fontba kerülnek, ami megközelítőleg 12 000 forintnak felel meg, és január 13-tól kerülnek hivatalosan forgalomba. A Royal Mail szerint a kollekció nemcsak a rajongóknak, hanem a filatéliai gyűjtőknek is igazi különlegesség lehet.
A finálé hatása
A sorozat utolsó epizódja hatalmas érdeklődést váltott ki: a Netflix rendszere rövid időre le is lassult a nézők tömege miatt. A befejezésben Mike, Eleven és a csapat végső összecsapásra kényszerült Vecnával és a Mind Flayerrel, hogy végleg bezárják az Upside Down kapuját.
